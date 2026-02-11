Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Fórmula 1
Fórmula 1
La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Estas son las primeras modificaciones de McLaren para el MCL40

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Estas son las primeras modificaciones de McLaren para el MCL40

Técnica: el difusor de Ferrari se extiende e integra el soporte del alerón

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Técnica: el difusor de Ferrari se extiende e integra el soporte del alerón

Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein

Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas
Fórmula 1

Wolff afirma que el motor Red Bull-Ford es "el referente" y explica por qué

El jefe de Mercedes resta importancia a la polémica en torno a su motor y asegura que Red Bull-Ford tiene la unidad de potencia más potente para la F1 2026.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

El director de Mercedes, Toto Wolff, cree que el nuevo fabricante de unidades de potencia Red Bull-Ford ha puesto sobre la pista el mejor motor en la primera jornada de test en Bahrein.

Durante un periodo en el que Honda decidió retirarse de la F1, una decisión que más tarde revirtió para asociarse con Aston Martin, el antiguo director del equipo austriaco, Christian Horner, tomó la decisión de que Red Bull comenzara a producir sus propias unidades de potencia. Más tarde, el fabricante de Milton Keynes firmó con Ford como socio de trabajo.

Aunque Red Bull fichó a numerosos empleados de otros fabricantes de motores, incluido Mercedes, las expectativas iniciales eran que Red Bull se enfrentaría a una dura batalla hasta que sus primeras unidades de potencia fueran competitivas, en otras palabras, se esperaba que tuvieran algunos problemas en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Pero el DM01, que lleva el nombre del difunto presidente de Red Bull, Dietrich Mateschitz, sorprendió tanto a amigos como a enemigos por su fiabilidad desde el primer momento en la prueba de Barcelona, y tanto su motor V6 como su despliegue híbrido mostraron signos prometedores de rendimiento.

Según Toto Wolff, cuyo equipo Mercedes había sido aclamado como favorito desde el primer día, Red Bull ha dado un paso más en la primera mañana de test en Bahrein para encontrar un extra en el rendimiento del importantísimo despliegue de energía.

"Bueno, esperaba que fueran peores de lo que son, porque han hecho un muy buen trabajo", dijo Wolff sobre Red Bull después de que Max Verstappen liderara la sesión matinal del miércoles. "Su coche y su unidad de potencia son el punto de referencia en este momento, diría yo. Y luego, obviamente, tienes a Max en el coche, esa combinación es muy buena".

Más sobre los motores de 2026:

Cuando se le pidió que explicara por qué consideraba que el motor de Red Bull era el punto de referencia, respondió: "Fíjate en el despliegue de energía de hoy. Son capaces de desplegar mucha más energía en las rectas que todos los demás. Me refiero a vueltas consecutivas".

 "Lo hemos visto antes en una sola vuelta, pero ahora lo hemos visto en 10 vueltas consecutivas con el mismo tipo de despliegue en recta. Diría que, a día de hoy, en el primer día oficial de pruebas, que siempre hay que tomar con cautela, han marcado la pauta".

La sorprendente declaración de Wolff se produjo mientras continúa la saga sobre el truco de la relación de compresión de Mercedes, con los rivales todavía tratando de forzar un cambio en las reglas antes de Australia que podría dejar a las Flechas de Plata y a sus equipos clientes en una clara desventaja.

Pero Wolff afirma que el revuelo en torno a sus unidades de potencia ha sido exagerado: "Creo que todo el mundo se ha emocionado demasiado con el rendimiento de los equipos propulsados por motores Mercedes", añadió. "Y creo que nuestros amigos de otras marcas se han dejado llevar un poco, creo que esto podría ser embarazoso, lo cual no creo que sea así en absoluto", concluyó.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Cómo Williams busca lo contrario a lo que espera la FIA con su F1 de 2026
Siguiente artículo Cadillac F1 espera ganarse el respeto de sus rivales cuando analicen sus fotos de espía

Mejores comentarios

Más de
Filip Cleeren

Williams F1 dice que Mercedes se rió en la cara de todos tras su primera simulación

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Williams F1 dice que Mercedes se rió en la cara de todos tras su primera simulación

McLaren señala los "brutales" retos ocultos de las reglas de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
McLaren señala los "brutales" retos ocultos de las reglas de la F1 2026

La polémica del motor Mercedes es "la típica política de la F1", dice Zak Brown

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
La polémica del motor Mercedes es "la típica política de la F1", dice Zak Brown
Más de
Mercedes

Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas

A qué hora es el test de F1 en Bahrein este jueves, con qué pilotos y cómo seguirlo

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
A qué hora es el test de F1 en Bahrein este jueves, con qué pilotos y cómo seguirlo

Test F1 Bahrein: Norris lidera el día 1; Williams empieza bien y problemas para Aston

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test F1 Bahrein: Norris lidera el día 1; Williams empieza bien y problemas para Aston

Últimas noticias

La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari