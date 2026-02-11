Wolff afirma que el motor Red Bull-Ford es "el referente" y explica por qué

El director de Mercedes, Toto Wolff, cree que el nuevo fabricante de unidades de potencia Red Bull-Ford ha puesto sobre la pista el mejor motor en la primera jornada de test en Bahrein.

Durante un periodo en el que Honda decidió retirarse de la F1, una decisión que más tarde revirtió para asociarse con Aston Martin, el antiguo director del equipo austriaco, Christian Horner, tomó la decisión de que Red Bull comenzara a producir sus propias unidades de potencia. Más tarde, el fabricante de Milton Keynes firmó con Ford como socio de trabajo.

Aunque Red Bull fichó a numerosos empleados de otros fabricantes de motores, incluido Mercedes, las expectativas iniciales eran que Red Bull se enfrentaría a una dura batalla hasta que sus primeras unidades de potencia fueran competitivas, en otras palabras, se esperaba que tuvieran algunos problemas en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Pero el DM01, que lleva el nombre del difunto presidente de Red Bull, Dietrich Mateschitz, sorprendió tanto a amigos como a enemigos por su fiabilidad desde el primer momento en la prueba de Barcelona, y tanto su motor V6 como su despliegue híbrido mostraron signos prometedores de rendimiento.

Según Toto Wolff, cuyo equipo Mercedes había sido aclamado como favorito desde el primer día, Red Bull ha dado un paso más en la primera mañana de test en Bahrein para encontrar un extra en el rendimiento del importantísimo despliegue de energía.

"Bueno, esperaba que fueran peores de lo que son, porque han hecho un muy buen trabajo", dijo Wolff sobre Red Bull después de que Max Verstappen liderara la sesión matinal del miércoles. "Su coche y su unidad de potencia son el punto de referencia en este momento, diría yo. Y luego, obviamente, tienes a Max en el coche, esa combinación es muy buena".

Cuando se le pidió que explicara por qué consideraba que el motor de Red Bull era el punto de referencia, respondió: "Fíjate en el despliegue de energía de hoy. Son capaces de desplegar mucha más energía en las rectas que todos los demás. Me refiero a vueltas consecutivas".

"Lo hemos visto antes en una sola vuelta, pero ahora lo hemos visto en 10 vueltas consecutivas con el mismo tipo de despliegue en recta. Diría que, a día de hoy, en el primer día oficial de pruebas, que siempre hay que tomar con cautela, han marcado la pauta".

La sorprendente declaración de Wolff se produjo mientras continúa la saga sobre el truco de la relación de compresión de Mercedes, con los rivales todavía tratando de forzar un cambio en las reglas antes de Australia que podría dejar a las Flechas de Plata y a sus equipos clientes en una clara desventaja.

Pero Wolff afirma que el revuelo en torno a sus unidades de potencia ha sido exagerado: "Creo que todo el mundo se ha emocionado demasiado con el rendimiento de los equipos propulsados por motores Mercedes", añadió. "Y creo que nuestros amigos de otras marcas se han dejado llevar un poco, creo que esto podría ser embarazoso, lo cual no creo que sea así en absoluto", concluyó.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images