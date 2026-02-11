Zak Brown, impresionado por los nuevos motores de Red Bull para la F1 2026

El motor Red Bull Ford y la fiabilidad general de los equipos son las dos cosas que han sorprendido a Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, tras los primeros días de la pretemporada de la Fórmula 1 2026. Mientras el Gran Circo se prepara para entrar este miércoles en su segunda sesión de ensayos invernales, en Bahréin, hasta el 13 de febrero, la primera toma de contacto de los monoplazas de 2026 en Barcelona fue una agradable sorpresa.

Aunque los equipos no tuvieron unos días tranquilos, y hubo un total de nueve banderas rojas, los kilómetros recorridos por la mayoría de los diez equipos presentes —ya que Williams no acudió— impresionaron, sobre todo para unos coches que afrontan una normativa técnica totalmente nueva, que afecta tanto al chasis como al motor.

Las cifras son aún más impresionantes para algunas estructuras que se lanzan a un reto totalmente nuevo. Este es, por supuesto, el caso de Red Bull, que ha decidido abordar esta revolución reglamentaria diseñando internamente, con el apoyo de Ford, sus propios motores V6 turbo híbridos.

Durante una rueda de prensa celebrada con motivo de la presentación de la decoración de McLaren para 2026, Zak Brown fue preguntado por lo que le había sorprendido durante los entrenamientos de Barcelona. Su primera respuesta fue para sus adversarios austriacos: "Diría que el motor Red Bull, el motor Ford, parece muy, muy potente. Así que me quito el sombrero ante ellos. No solo parecía muy rápido, sino también muy fiable".

En términos más generales, coincide con la conclusión de que la fiabilidad de los motores es mejor de lo esperado tras el primer rodaje, cuando aún quedan algunos días de test para cada equipo antes del primer gran premio de la temporada 2026, en Australia (6-8 de marzo).

Zak Brown elogió la fiabilidad mostrada por los F1 versión 2026 en Barcelona. Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"En general, diría que la fiabilidad ha sido muy buena para una normativa tan sofisticada, nueva y aún inmadura, que evolucionará con el tiempo. El número de vueltas que ha dado cada uno ha sido impresionante. Así que estos son los elementos que han destacado: el motor Ford, y la fiabilidad general en el marco de unas nuevas normas muy sofisticadas".

No es la primera vez desde su puesta en pista que se elogia el motor Red Bull Ford, ya que George Russell, en particular, quedó impresionado desde el primer día y reiteró sus comentarios durante la presentación de la temporada de Mercedes.

Los de Milton Keynes, al igual que todos los demás, deberán confirmar estas buenas condiciones en las temperaturas mucho más cálidas de Bahréin, durante las dos sesiones de test que se celebrarán del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero en el Circuito Internacional de Sakhir. Se esperan temperaturas de alrededor de 27 °C en el momento álgido de cada día de esta semana, es decir, entre 15 y 20 grados más que en España a finales de enero.