Análisis
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Cómo Williams busca lo contrario a lo que espera la FIA con su F1 de 2026

Williams F1 ha sido uno de los equipos más asiduos en la pista durante el primer día del test de Bahréin. Sainz ha rodado con un alerón delantero que busca lo contrario a lo que desea la FIA.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Williams FW48, detalle del alerón delantero

Williams ha tenido un comienzo de temporada 2026 complicado, debido al fracaso en el 'crash test', lo que impidió al equipo de Grove participar en el Shakedown de Barcelona. Pero, a pesar de las dificultades, la escudería dirigida por James Vowles no se desanimó, trabajando en el banco dinámico de pruebas, y luego concediéndose un 'filming day' en Silverstone antes de enviar el FW48 a Bahréin. 

Está clara la intención del equipo británico de no perder tiempo, ya que, desde primera hora de la mañana, el monoplaza azul fue el que rodó ininterrumpidamente en la primera jornada del test de Sakhir, con Carlos Sainz, el piloto encargado de completar los primeros kilómetros. 

En el paddock se está debatiendo mucho sobre el caso de los motores, que está polarizando la atención de los fabricantes (Ferrari, Honda, Audi y Red Bull Powertrains), todos ellos en contra de Mercedes, culpable de aumentar la relación de compresión de 16:1 a 18:1 cuando el motor endotérmico está caliente, mientras que respetaría el límite en frío gracias a una estratagema muy controvertida. 

En realidad, hay otros puntos candentes en la lectura del reglamento de la Fórmula 1 para 2026 y, entre los temas a tener en cuenta está, por supuesto, la aerodinámica. La FIA querría que el alerón delantero canalizara el flujo de aire entre las ruedas delanteras, alimentando el efecto de lavado del aire, 'in wash', para no ensuciar la estela del monoplaza y favorecer los adelantamientos, con los coches pudiendo estar muy cerca entre sí.  

Carlos Sainz, Williams FW48

Carlos Sainz, Williams FW48

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

Sin embargo, la imaginación de los ingenieros supera puntualmente las restricciones de la Federación, por lo que observamos ejemplos evidentes de cómo se quiere restablecer el efecto 'out wash', con soluciones que no seguirán las exageraciones vistas el año pasado, pero que ayudarán a empujar el flujo de aire hacia el exterior de la rueda delantera, con la intención de limpiar las pérdidas generadas por las turbulencias del neumático en movimiento. 

De hecho, Williams ha presentado un alerón delantero diseñado con este objetivo: el perfil principal (sobre el que se anclan los pilares del morro) está ligeramente arqueado cerca del mamparo lateral; debajo del pequeño rizo ha aparecido un 'strakes', es decir, el desviador de flujo que desplaza el aire hacia el exterior. 

El 'endplate', por su parte, cuenta con un borde de entrada en forma de flecha: el 'footplane' en la parte inferior tiene un canal externo, con un arco que se reduce hacia la salida, mientras que delante de la rueda no pasa desapercibido el desviador de flujo que empuja el aire hacia el exterior, al igual que el segundo 'flap', convenientemente moldeado para obtener el mismo resultado. 

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

El 'bargeboard' detrás de las ruedas delanteras también ha sido diseñado para canalizar el flujo hacia el interior, pero los aerodinamistas están estudiando soluciones para orientar el aire de otra manera: Williams ha aplicado pintura roja precisamente para analizar el comportamiento de las corrientes.

¿Se convertirá en otro tema de debate, como el agujero en el lateral del difusor, o la atención se limitará a la legalidad de la unidad de potencia de Mercedes? 

