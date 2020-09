Williams F1 anuncia cómo queda la escudería sin Claire y Frank

Poco después de anunciar la venta del equipo a una empresa de inversión llamada Dorilton Capital, Williams reveló este jueves que tras 43 años y 739 grandes premios, ni el fundador Frank ni Claire Williams seguirían en la escudería.

Aunque en ese anuncio no daban a conocer quiénes serían sus sustitutos, horas más tarde dieron a conocer los nombres de la nueva junta directiva de Williams Grand Prix Engineering, que son tres perfiles de alta importancia en Dorilton Capital.

¿Quiénes son los herederos de los Williams en el equipo de F1?

-Matthew Savage, presidente de Dorilton Capital.

-Darren Fult, director ejecutivo de Dorilton Capital.

-James Matthews, CEO de Eden Rock Group. Es un ex piloto de carreras que ganó el campeonato británico de Fórmula Renault y la Fórmula Eurocup en 1994 antes de pasarse al mundo de los negocios.

Está casado con Pippa Middleton, la hermana de la duquesa de Cambridge, que está casada con el príncipe Guillermo de Inglaterra, duque de Cambridge.

El comunicado de Williams decía así: "La nueva Junta reconoce y aprecia la importancia de conservar el legado y la cultura de Williams y continuará trabajando con los altos cargos para aprovechar sus capacidades y volver a ser competitivos".

Dorilton Capital mantiene que no se perderá el nombre de Williams en la F1, y que no planean irse de la fábrica de Grove.

Pese a que no aclararon quién llevará el día a día del equipo a partir del próximo GP de la Toscana, sí aseguran que darán a conocer el ocupante de ese rol antes de dicha carrera en Mugello.

Antes de anunciarse quiénes sustituirían a la familia Williams, Russell mostró su confianza en que la escudería caería en buenas manos: "Para Claire y la familia Williams, el equipo significa mucho, más que para cualquier otra persona. No lo habrían vendido a una empresa si no supieran que se van a preocupar por los mejores intereses del equipo".

"Estoy tranquilo, sabiendo que si Claire y la familia Williams están contentos, es que han hecho lo mejor para el equipo".

Además, sobre la posibilidad de que el sustituto no tuviera tanta experiencia en F1, el joven piloto declaró: "Si pones a Toto [Wolff, director de Mercedes] como ejemplo, tenía algo de experiencia en el automovilismo, pero no tenía mucha experiencia en la Fórmula 1. Llegó y no lo ha hecho tan mal, creo. No creo que sea muy importante".

La reacción de los pilotos del equipo a la marcha de los Williams de la F1

Nada más conocerse la noticia, los dos pilotos de Williams hablaron en Monza del anuncio, admitiendo que era un día complicado para todos.

"Obviamente, es un día triste para nosotros”, comenzó George Russell. “Frank y Claire me dieron mi primera oportunidad en la Fórmula 1. Es algo por lo que estoy muy agradecido, y por tener la oportunidad de pilotar para un equipo tan increíble y prestigioso".

“Es triste ver a la familia Williams echarse a un lado, pero la historia de Williams seguirá existiendo. Seguiremos compitiendo como Williams Racing, y seguiremos luchando y representando de la mejor manera su apellido".

Nicholas Latifi, que debuta este año en Fórmula 1, aseguró que le sorprendió escuchar la noticia: "Creo que cuando se supo que el equipo era vendido, podría haber esperado algo así".

“Yo aún no he completado mi primera temporada en la Fórmula 1, pero he estado con el equipo y soy parte de la familia desde el año pasado. Sin duda, es muy especial que, como dijo George, Claire y Frank me hayan dado mi primera oportunidad de empezar a trabajar en la Fórmula 1".

“Siempre va a ser especial que debutara con Williams. Han dado a muchos pilotos su primera oportunidad".

“La cultura que se ha cultivado aquí seguirá siendo la misma. Eso es algo que no desaparecerá solo porque Claire y la familia lo dejen".

