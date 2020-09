La familia Williams deja el equipo de Fórmula 1

Tras la venta de Williams a una empresa de inversión estadounidense, llega un nuevo momento destacado para el mítico equipo de F1, que por primera vez no contará con ningún miembro de la familia fundadora en sus filas 43 años y 739 grandes premios después.

Y es que Claire Williams, subdirectora e hija del histórico Frank, dejará su puesto tras el GP de Italia que se disputa este fin de semana.

"Con gran pesar dejo mi papel en el equipo. Tenía la esperanza de continuar mi mandato durante mucho tiempo y preservar el legado de la familia Williams en la próxima generación. Sin embargo, la necesidad de encontrar inversiones internas a principios de este año debido a una serie de factores, muchos de los cuales estaban fuera de nuestro control, acabó con la venta del equipo a Dorilton Capital", dijo Claire.

El último servicio de la británica fue firmar el Pacto de la Concordia, que asegura el futuro del equipo hasta al menos 2025.

En un primer momento, tras la venta del equipo, los nuevos propietarios anunciaron que el nombre y los colores del equipo se mantendrían, y ya han dado a conocer a los sucesores de Claire Williams a partir del próximo lunes, con el GP de la Toscana, en Mugello, a la vuelta de la esquina.

"Williams Grand Prix Engineering anuncia que Matthew Savage, Darren Fultz y James Matthews formarán la nueva junta directiva de la empresa tras la adquisición del equipo por parte de Dorilton Capital".

Claire Williams admitió que la decisión era suya y de hecho agradeció la comprensión de la empresa de inversión que se hace cargo de la escudería.

"Mi familia siempre ha puesto a nuestro equipo y a nuestra gente en primer lugar y esta era absolutamente la decisión correcta. Sé que en ellos hemos encontrado a las personas adecuadas para llevar a Williams a la parte delantera de la parrilla y al mismo tiempo preservar el legado de Williams".

“He tomado la decisión de alejarme del equipo para permitirle a Dorilton un nuevo comienzo como los nuevos propietarios. No ha sido una decisión fácil, pero creo que es la correcta para todos los involucrados. He tenido un enorme privilegio de haber crecido en este equipo y en el maravilloso mundo que es la Fórmula 1. He amado cada minuto que he vivido y siempre estaré agradecido por las oportunidades que me ha brindado. Pero también es un deporte increíblemente desafiante y ahora quiero ver qué más me depara el mundo. Lo más importante es que quiero pasar tiempo con mi familia".

Williams llegó al equipo de su padre Frank en 2002, en un principio en la Oficina de Comunicaciones. En 2012 pasó a ser directora comercial y de marketing, y en 2013 empezó su labor actual, que era la dirección diaria del equipo, ya que el fundador no se encontraba en disposición de llevar a cabo esa tarea.

“Me gustaría agradecer a Dorilton por su apoyo y por comprender mi decisión. También me gustaría agradecer a nuestros aficionados que nos apoyaron en las buenas y en las malas. Nuestra gente de Williams siempre ha sido una familia, me han mantenido motivada durante los momentos difíciles y son ellos a quienes más echaré de menos. Espero sinceramente que el proceso por el que hemos pasado les brinde el éxito que se merecen. Y finalmente, me gustaría dar las gracias a mi padre por todo lo que le ha dado al equipo, al deporte y a nuestra familia”.

El jefe de Dorilton, Matthew Savage, elogió el histórico trabajo de la familia. "Respetamos plenamente la dura decisión de Claire y la familia Williams de alejarse del equipo y del negocio después de asegurar nuevos recursos para su futuro", comenzó.

"El logro de Claire de mantener la herencia, la relevancia y el compromiso de Williams Racing con la innovación en un entorno difícil desde que asumió el mando en 2013 ha sido nada menos que monumental".

"Ella también ha sido fundamental en la configuración de un campo de juego técnico y financiero más igualado para la F1, lo que ayudará a garantizar el regreso del equipo a la parte delantera de la parrilla en las próximas temporadas".

"Estamos orgullosos de llevar el nombre de Williams a la siguiente fase emocionante para el deporte y agradecemos a Sir Frank, Claire y la familia Williams la oportunidad de ser parte de esta gran marca británica".

