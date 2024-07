Exclusiva: Williams F1 explica la visita de Ocon a su fábrica

El director del equipo de Grove, James Vowles, aseguró que la visita de Esteban Ocon a la fábrica tenía como objetivo evaluar al francés de cara a un futuro fichaje para 2025. Antes del Gran Premio de Hungría, nuestros compañeros italianos de Motorsport.com, informaron que Williams consideró la posibilidad de hacer una oferta a mitad de campaña por el galo, a quien no se le renovó su contrato en Alpine, como sustituto de Logan Sargeant.

Sin embargo, el responsable de la escudería dijo que la atención sobre el piloto era solo para el próximo curso, y confirmó que cualquier movimiento ahora era poco probable. Esteban Ocon parece que terminará en Haas, y la noticia significa que Valtteri Bottas podría volver a Grove, aunque aún no pierden la esperanza de conseguir a Carlos Sainz.

James Vowles aseguró a Motorsport.com que hizo una comprobación personal sobre el francés, pero admitió que sus respectivos "caminos no se cruzarán" a tiempo para el próximo año. El británico trabajó con Esteban Ocon cuando formaba parte del programa de jóvenes pilotos de Mercedes junto a Gwen Lagrue, que dirige la academia, y dijo que confía en que tendrá un futuro brillante en la Fórmula 1, solo que no con los de Grove.

"Esteban [Ocon] vino para, no un ajuste real del asiento, pero quería evaluarlo para 2025 y 2026", dijo James Vowles a Motorsport.com en el circuito de Hungaroring. "Necesitaba hacer eso porque tengo que averiguar si cabe en el coche o no, porque él es, al igual que Alex [Albon], un tipo alto, pero sus dimensiones son un poco difíciles".

"Todo lo que estamos haciendo en este momento es, solo para aclarar, para 2025 y más allá de los pilotos, nada más", continuó. "Fue una consideración, le conozco desde hace muchos años, en Mercedes, estuvo bajo mi gestión, la de Toto [Wolff] y Gwen [Lagrue], y cuidamos de él".

"Ha sido muy rápido. No superas a Fernando [Alonso] a menos que seas poderoso, si crear el ambiente adecuado a su alrededor, puede ser muy fuerte, así que por eso se le tuvo en cuenta", añadió. "Creo que donde él está en este momento, nuestros caminos no se cruzarán y creo que es una pena porque hay ciertas partes que puedo ver que funcionarían, pero hay otras cosas que no creo que funcionen en el marco temporal que tenemos, pero lo que puedo decir es que estoy seguro de que tendrá un futuro muy exitoso en la Fórmula 1".

