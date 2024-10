Sainz cree que Williams y Vowles están "cumpliendo su palabra"

La temporada 2025 de Fórmula 1 será muy diferente para Carlos Sainz, quien pasará de estar en Maranello a participar con los de Grove en la máxima categoría del automovilismo, y en la previa del Gran Premio de Estados Unidos, cuando se le preguntó sobre cuál fue el factor clave en su decisión para fichar a pesar de tener varias opciones, en donde se citaron las mejoras que están incluyendo y la trayectoria ascendente de Williams, explicó los motivos.

"Por una parte, es muy importante, porque durante esas conversaciones con James [Vowles] hablamos mucho de esta temporada, de lo que iban a mejorar y dónde iban a estar en 2025, y de momento ha estado cumpliendo su palabra", explicó. "Con las mejoras en la Fórmula 1, nunca se sabe, porque añadir tres décimas no siempre es lo mismo que sobre el papel, y parece que están cumpliendo con las expectativas, pero eso no tuvo demasiado peso en mi decisión".

"Mi decisión se basó en la gente y en lo que sentía cuando estaba hablando con los dueños, y ese sentimiento que me transmitía la organización. Eso me convenció más que la carga aerodinámica que iban a tener, o que el coche estuviera aquí o allá en seis meses, me convenció la visión del proyecto que tienen, ese fue el factor diferencial", continuó el español.

Dejando a un lado lo que será el próximo capítulo en su trayectoria deportiva, el presente manda para él, y se le cuestionó sobre las posibilidades de pelear por el título de constructores con Ferrari: "Creo que mucha de nuestra fe en el mundial de constructores se demostrará en las próximas carreras, porque si solo quedaran Singapur, Monza y Bakú, pensaríamos que podríamos hacerlo, pero en las que quedan no vamos a rendir tanto, así que ahí se reducen nuestras posibilidades".

"Estamos evaluando que volvemos a pistas más normales, y a ver qué tal vamos, y si podremos luchar. El resto aprovechó para introducir mejoras, y nosotros no, seguimos intentando mejorar, pero creo que hay algunos que las hicieron y podría ser posible que cambiara el orden de la parrilla", dijo antes de recalcar cuál era su objetivo para lo que queda de 2024, la victoria.

"Nada especial, más allá de una gran motivación por intentar conseguirlo. Nada me haría más feliz que conseguirlo, voy a intentarlo, y si llega, genial, peros, si no, no creo que sea mi última oportunidad de ganar una carrera de Fórmula 1", afirmó. "Trabajaré para estar en la posición, tanto si es con Williams como si es más allá en el futuro, de ganar, porque esa es el hambre que tengo, y es lo que he demostrado en Ferrari".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!