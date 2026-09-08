Vídeo: ¡Un Red Bull F1 por las vías del metro de Madrid!

Red Bull ha llevado sus coches de Fórmula 1 a muchos puntos del planeta en sus tradicionales roadshows, pero nunca antes lo habíamos visto dentro de las vías de metro. El pasado mes de abril varios ciudadanos descubrieron un Red Bull F1 en la estación Metropolitano del Metro Madrid, y ahora por fin se ha desvelado, a unos días del GP de España 2026, qué hacía ahí.

Para después: Fórmula 1 Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

Red Bull puso su mítico RB8 con el que en la temporada 2012 se llevaron el mundial de constructores y el de pilotos con Sebastian Vettel en el subsuelo de la capital, en una hazaña sin precedentes.

El coche pasó por la estación del Estadio Metropolitano (donde le habían visto algunos fans) y las cocheras de Sacedal y Chamartín, en, obviamente, un circuito cerrado al resto de trenes. ¿Y cómo fue posible? Red Bull admite que transformar un monoplaza de F1 en un coche capaz de rodar por los raíles de tren fue todo un reto de ingeniería, que lograron completar el equipo Heritage de Oracle Red Bull Racing junto al colectivo español de ingeniería y creatividad Andtonic.

En los talleres de Canillejas, muy cerca del circuito de Madring, se diseñaron y fabricaron en tiempo récord unas ruedas metálicas con un peso de 29,8 kg (el doble que las ruedas habituales de la F1) que permitieron al RB8 ir por las vías.

Con el expiloto de F1 Patrick Friesacher al volante sobre las ruedas de acero, el motor del Red Bull rugió en los túneles, con un enorme volumen gracias al eco de las paredes.

Se trata de una campaña del equipo de las bebidas energéticas y el propio Madring, antes de un gran premio en el que se incide en ir en transporte público, con las múltiples opciones y servicios reforzados que se han añadido para este fin de semana.

Patrick Friesacher declaró: "Ha sido una experiencia increíble. He tenido la suerte de vivir muchas cosas con nuestro equipo Heritage, pero conducir un monoplaza de F1 por las vías del metro ha sido surrealista. Es genial poder añadir 'piloto de metro' a mi currículum".