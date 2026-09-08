Vídeo: Carlos Sainz estrena el diseño más especial de casco en Madring

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Jose Carlos de Celis
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Editado:
Carlos Sainz casco Madrid

Llega el GP de España de F1 en Madrid y si para alguien es especial esta ronda es para Carlos Sainz. Además de ser uno de los dos pilotos españoles de la parrilla, se disputa en la ciudad que vio nacer al piloto de Williams, que además es embajador del circuito desde antes incluso de empezarse a construir.

Y como no podía ser de otra manera, Sainz, que también ha impulsado una grada de fans para este gran premio como ha hecho habitualmente en Barcelona, estrenará un diseño especial de casco que ha presentado en sus redes sociales.

Como explicó Sainz, el diseño que lucirá este fin de semana en el Madring está inspirado en el que usó en 2005 en su primera carrera de karting, que a su vez estaba inspirado en el de su padre Carlos Sainz. El piloto de F1 ha cambiado el gris por el blanco, y ha dado otra forma a la bandera de España, que recorre todo el casco como es habitual en todos sus diseños.

Además de sus patrocinadores y los del equipo, Sainz le ha dado su toque personal con el 55 en la parte trasera acompañada de su "Chili" (el emoji de chile rojo).

"Aquí tengo el casco especial para el gran premio en Madrid. Un casco que me hace muchísima ilusión porque como veis, está inspirado en el primer casco que me puse para mi primera carrera de kart. Corría el año 2005 cuando yo decidí empezar esta aventura de intentar llegar a la Fórmula 1. Desde entonces han pasado 21 años en los que he podido conseguir muchos de mis sueños, y uno de ellos era tener un gran premio en casa, en la ciudad de Madrid", explicó Sainz.

"En cuanto al casco, la base del casco sigue siendo con la bandera de España, la hemos simplificado, la hemos hecho un poco más limpia. Como siempre tenemos el chili, el #55, la estrella de María (María de Villota). El fondo del casco es blanco, el blanco es un color muy especial para Madrid como muchos sabéis, y nada, con ganas de usarlo, disfrutarlo en casa e ir a por un buen gran premio".

 

Después de los primeros 13 grandes premios del curso, Sainz es 16º en el mundial de pilotos con 6 puntos, los mismos que el 15º, Nico Hulkenberg.

Hablando el pasado fin de semana sobre lo que espera en Madrid, Sainz dijo: "Creo que podemos esperar un circuito bastante difícil. Todos lo hemos probado en el simulador y hemos visto los test de la F3. Hablando con los pilotos en el desfile, todos parecían bastante sorprendidos con el circuito que ha preparado Madrid, lo cual creo que es positivo, ya que le da carácter y algo que esperar con ilusión. No es un circuito cualquiera que se añade al calendario, sino algo diferente, con personalidad".

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