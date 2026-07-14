Justo dos meses antes de la primera edición del GP de España de F1 en el circuito de Madring (el 13 de septiembre), tenemos el primer vídeo onboard de cómo es una vuelta al trazado que se estrena este año en el calendario de Fórmula 1 y que ha llegado para quedarse durante mucho tiempo.

Vídeo: una vuelta onboard a Madring con el Ferrari F1

Lo mostró Ferrari en sus redes sociales, invitando a recorrer el circuito de Madring con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, combinando imágenes de vueltas de sus dos pilotos durante el Filming Day que llevaron a cabo el pasado jueves, donde pudieron completar como ordena el reglamento solo 200 kilómetros, unas 18 vueltas a esta nueva pista.

Combinando varias cámaras que llevaba instalado el Ferrari SF-26 que de hecho ya ha logrado victorias con Hamilton en Barcelona y con Leclerc en Silverstone, se muestra una vuelta íntegra desde varios puntos.

Como verás, no hay ni rastro del coche que durante algunas vueltas rodaba delante del Ferrari con la parte de atrás abierta para grabar el monoplaza.

Y como no podía ser de otra manera, lo que más llamó la atención a los fans que vieron el vídeo fue la Monumental, esa larguísima curva peraltada que sin embargo no es una curva peraltada sin más, sino que tiene varios cambios durante el trayecto y que presenta un punto 'a ciegas', lo que los organizadores aprovecharon para recurrir al tradicional dicho 'de Madrid al cielo', porque eso es lo único que ven los pilotos en ese momento.

Mientras ha quedado demostrado que el circuito estaría listo ya para la competición, se sigue trabajando en los alrededores, en las gradas, accesos e instalaciones de las que disfrutarán en apenas 60 días los aficionados del 11 al 13 de septiembre.

Pero antes, la Fórmula 3 organizará dos días de pruebas en agosto, en un circuito donde luego acabará su temporada con un programa modificado de tres carreras (mira aquí).

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