Project Rally One presenta su coche para el WRC 2027; su objetivo: debutar en Montecarlo

Project Rally One ha presentado oficialmente al público su coche para el Mundial de Rallies 2027, con el objetivo de alinear dos unidades en la primera prueba de la próxima temporada, que se celebrará en Montecarlo.

La escudería belga desveló su nuevo coche, construido según el reglamento técnico del WRC para 2027, en el evento Rally4Passion celebrado en Huy, Bélgica. Fundado por el experimentado ingeniero de automovilismo Lionel Hansen y el exdirector de rallies de la FIA y exjefe de Citroën en el WRC, Yves Matton, Project Rally One anunció en diciembre del año pasado sus planes de diseñar, construir y homologar un coche con las especificaciones del WRC27.

El equipo es uno de las dos preparadores —junto a los españoles de RMC Motorsport— que se han comprometido a cumplir con el nuevo reglamento técnico del WRC, que ahora permite a estos proyectos convertirse en constructores.

Project Rally One completó la puesta de largo de su nuevo coche en Alemania a principios de este mes, y ya ha realizado 750 kilómetros de pruebas sobre asfalto en Francia, bajo la dirección de los experimentados Stéphane Lefebvre y Bruno Thiry. El equipo ha confirmado que el recién coronado campeón de Europa de Rally y ex piloto oficial del WRC, Teemu Suninen, liderarán la próxima fase del desarrollo del coche sobre tierra, el mes que viene.

"Project Rally One se encuentra ahora en su fase final de cara a la homologación del coche, prevista para el 1 de noviembre", afirmó Hansen. "Acabamos de completar cinco días de pruebas sobre asfalto, en los que hemos recorrido 750 kilómetros sin encontrar el más mínimo problema de fiabilidad, al mismo tiempo que hemos obtenido el nivel de rendimiento que esperábamos".

"Una vez completada la homologación, continuaremos con nuevas sesiones de pruebas, de nuevo sobre asfalto la semana que viene, antes de pasar a las de tierra en octubre. Esto significa que vamos según lo previsto, y nuestro objetivo sigue siendo inscribir dos coches Rally One en el Rally de Montecarlo de 2027. Es un reto exigente, pero sigue siendo realista. Todavía pueden pasar muchas cosas de aquí a entonces".

Prueba de puesta a punto del coche del Proyecto Rally One 2027 Foto: Project Rally One

El coche está propulsado por un motor del Grupo Volkswagen, similar al que equipa el Skoda Fabia RS Rally2. Se han realizado modificaciones exhaustivas para adaptar el sistema de propulsión a la normativa del WRC27, al mismo tiempo que se cumplen los objetivos de rendimiento del proyecto.

Por el momento, el coche no está directamente relacionado con ningún modelo de serie actual, aunque su diseño comparte rasgos con Porsche, una marca que Hansen conoce bien gracias a su trabajo en el desarrollo del 992 Rally GT.

"Como todo el mundo sabe, mantengo una relación de larga duración con una conocida marca alemana, lo que se refleja en el aspecto bastante futurista del coche", explica Hansen. "Sin embargo, esta marca no participa en Project Rally One, ni desde el punto de vista técnico ni financiero. Para el diseño y la construcción de la carrocería, hemos podido contar con la experiencia de Faster Racing, una empresa con sede en París que cuenta con 35 años de experiencia en el mundo del automovilismo. El resultado es especialmente satisfactorio".

"Al presentar oficialmente hoy el coche, junto con el equipo que me rodea, no podemos sino sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora, sin dejar de ser plenamente conscientes de la magnitud de la tarea que aún nos queda por delante".

"El proceso de homologación es el mismo que el de Toyota. Sin embargo, cualquier comparación entre un gigante de la industria automovilística y un equipo privado termina ahí. Nuestro presupuesto global es limitado, lo que significa que debemos mantenernos constantemente ágiles y eficientes. No somos un equipo de fábrica, pero nos estamos preparando para competir en el mismo escenario. Ya se han necesitado unas 4.500 horas para desarrollar el coche, y aún nos queda por delante una cantidad considerable de trabajo".

El equipo aún no ha concretado su alineación de pilotos para el próximo año, pero ha confirmado que el proyecto está despertando un interés entre los posibles pilotos. "En la actualidad, el Project Rally One cuenta con 21 empleados a tiempo completo", afirmó el director deportivo Alain Penasse. "El reto, por supuesto, es colocar a las personas adecuadas en los puestos adecuados en un plazo de tiempo extremadamente ajustado, sobre todo teniendo como objetivo una prueba como el Rally de Montecarlo de 2027".

"Aún es demasiado pronto para anunciar oficialmente nada sobre la alineación de pilotos para Montecarlo, pero las conversaciones siguen en curso. Y puedo confirmar que Project Rally One está despertando, sin duda, un gran interés".