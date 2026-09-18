Aldeguer: "El ritmo de Acosta es increíble; todas las Ducati estamos teniendo algunos problemas"

Fermín Aldeguer completó este viernes en el Gran Premio de Austria de MotoGP la fiesta para los murcianos. Si bien Pedro Acosta lideró con autoridad la jornada, mostrándose como el favorito para lo que resta del fin de semana, el corredor de Gresini le andó a la zaga, acabando con el segundo mejor registro del día en el Red Bull Ring.

El de La Ñora fue el mejor hombre de Ducati en los primeros entrenamientos. Tras ser undécimo por la mañana, Aldeguer ascendió hasta el segundo lugar por la tarde, con un tiempo de 1:28.508, a 127 milésimas de su rival de Mazarrón.

En sus declaraciones al término de la jornada, a medios entre los que estaba Motorsport.com, el #54 dijo mostrarse satisfecho con su viernes, pero señaló que las Desmosedici no van a la perfección en Spielberg, y que Acosta está en otro mundo.

"Sin duda hoy ha sido un buen día, pero no el mejor en cuanto a las sensaciones. Creo que tanto yo como todas las Ducati estamos teniendo algunas dificultades en la entrada y la salida de las curvas", empezó diciendo. "En todas, con el agarre trasero, con esta carcasa diferente en el neumático [más reforzada para Austria, como la de Brasil]. Pero, en cualquier caso, somos la primera Ducati, cerca de Pedro, y tenemos mucho trabajo por delante esta tarde. Ya veremos mañana si encontramos la forma adecuada de aprovechar bien el neumático trasero".

"El ritmo de Pedro hoy ha sido increíble, la verdad. Está un poco lejos de nosotros, pero tenemos que trabajar en nosotros mismos e intentar sacar todo lo que tenemos. E intentar recuperar las buenas sensaciones, y la diferencia con Pedro", siguió.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Aldeguer puso el foco en el neumático traído por Michelin a este gran premio: "De todos los pilotos de Ducati, normalmente quien mejor saca partido a este neumático, a este compuesto, soy yo, porque tengo mucha velocidad en mitad de la curva y no uso mucho el gas para girar y salir. Es como cuando tienes un neumático gastado. Me siento mejor que los demás pilotos de Ducati, sin duda, pero no me siento bien. Tenemos que trabajar y ya está".

Cuestionado sobre si cree que la situación mejorará para las motos de Borgo Panigale a medida que la pista se vaya engomando, Aldeguer contestó: "Sí, claro. Pero espero que no sea así también para los demás pilotos [de otras marcas]".

Respecto al físico, Aldeguer espera que las 28 vueltas del domingo en Austria se le hagan más fáciles que en otros lugares: "Será mucho más fácil que en Misano. Aquí, físicamente me siento mucho mejor. Misano, con 27 vueltas, toda esa potencia, el agarre y las frenadas bruscas, es más duro. Aquí, con menos agarre, sin duda hay que gestionar mejor los neumáticos y todo eso. Es completamente diferente", cerró.