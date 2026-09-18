Cómo los test de Pirelli evidencian que falta un sindicato de pilotos en MotoGP

Aún quedan ocho citas para que termine la temporada 2026 de MotoGP, con la incertidumbre que rodea a la visita a Qatar, pero la atención de la mayoría de los pilotos ya está puesta en el próximo campeonato.

Esto no debería sorprender, no solo porque varios pilotos cambiarán de marca, lo que dará un nuevo impulso a sus ambiciones, sino también porque será el año de una de las mayores revoluciones en la historia de la categoría reina.

Ya es sabido que, para reducir las velocidades que se alcanzan, las motos pasarán de 1000 a 850cc, y que la aerodinámica también se verá reducida con respecto a la actual. Sin embargo, la novedad que más preocupa a la parrilla tiene que ver con los neumáticos, con el cambio de Michelin a Pirelli.

El tipo y el comportamiento de los compuestos influyen directamente en el estilo de pilotaje y, por eso, todos los pilotos quisieran probar las gomas en los test de fin de año, en Valencia. Sin embargo, dado que muchos corredores cambiarán de equipo en 2027, no a todos se les ha concedido permiso para rodar en las sesiones de ensayos previas, dedicadas al debut de los neumáticos Pirelli. Sin ir más lejos, el lunes tras el GP de Austria habrá un nuevo test.

Neumáticos Pirelli durante los test Foto de: Motorsport.com

Falta una GPDA que defienda los intereses de los pilotos

Esta cuestión afecta tanto a los pilotos de los equipos oficiales, como Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Fabio Quartararo, como a quienes compiten para un equipo satélite, como Enea Bastianini o Fabio Di Giannantonio. Es precisamente aquí donde surge un punto crucial: la ausencia de una asociación de pilotos verdaderamente cohesionada supone un gran lastre, ya que falta una voz única capaz de velar exclusivamente por los intereses de la parrilla.

Es un tema planteado directamente por los propios pilotos, ya que en MotoGP, a diferencia de la Fórmula 1, donde existe la GPDA, no hay una asociación específica, aunque se ha discutido de ello. Es lógico que un piloto individual pueda oponerse como voz disidente, pero en casos similares la unión hace la fuerza, y eso habría sido importante para intentar hacer cambiar de opinión a los fabricantes. Si no se ha conseguido encontrar un frente común en un aspecto que habría beneficiado a todos, será difícil encontrarlo también en otros temas, y esto supone una advertencia para MotoGP.

"Para mí habría sido estupendo probar los neumáticos Pirelli, incluso aquí, el lunes [en el test posterior al GP de Austria]. He intentado negociar con KTM para ver si era posible probar la moto, pero me han dicho que no. Habría sido mejor para todos probar los Pirelli antes de Valencia, que fuera obligatorio para todos, pero ese no es el plan, no se ha programado así para nosotros", dijo Enea Bastianini.

El temor de muchos pilotos es que se llegue a Valencia con solo un día de pruebas disponible con los nuevos compuestos antes del parón invernal, la jornada de postemporada del 1 de diciembre, en un circuito atípico y frío, donde los entrenamientos corren el riesgo de verse condicionados por el tiempo. No es ninguna novedad que se den situaciones similares al cambiar de equipo, pero el aspecto crítico es que varios pilotos ya han tenido la oportunidad de probar los neumáticos Pirelli, mientras que otros no.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Creo que contar con una asociación de pilotos podría ayudar en estas circunstancias, porque llegaremos a Valencia sin haber probado nunca los neumáticos Pirelli y tendremos un día de pruebas; pero si llueve, ¿qué hacemos? Tendremos pocas horas de pruebas, así que no es justo llegar allí sin haber probado los neumáticos; por eso deberían haber hecho posible y obligatorio que todos los pilotos de MotoGP, o al menos los del año que viene, pudieran probarlos", añadió Bastianini, que pasará de KTM a Aprilia Trackhouse.

Un comentario del que se hizo eco Fabio Di Giannantonio, que al final de la temporada dejará Ducati precisamente para fichar por KTM: "Es realmente difícil porque, de momento, como de costumbre, no tenemos una asociación de pilotos ni nada por el estilo, pero ahora mismo incluso los pilotos que podrían formar parte de ella podrían estar en contra de los demás pilotos".

"Ahora mismo es una situación complicada, y creo que las partes implicadas no pueden hacer gran cosa, salvo la propia MotoGP, que puede decidir de cuánto tiempo de test dispone un piloto antes de la primera carrera. Además, el reglamento que tenemos para las motos de entrenamientos es estricto. Sin duda, la situación no es igual para todos".

Pero, ¿cuál habría sido la solución para quienes cambian de equipo?

Como también destacó Pol Espargaró, habrá pilotos, como Nicolò Bulega, que cuenten con una experiencia nada desdeñable con los neumáticos Pirelli. Esto no solo se deberá a que ya conoce las gomas del Mundial de Superbikes, sino también a que el italiano participa activamente en el desarrollo de la 850cc para Ducati. No se le puede culpar por ello, pero es comprensible que varios rivales no estén contentos.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Andreas Solaro / AFP vía Getty Images

Aquí se nota la falta de una postura común, pero ¿existe alguna solución? Está claro que los equipos no quieren que un piloto que se marcha proporcione a la competencia información sobre el valor y las características de su moto de 2027. Sin embargo, por ahora ni siquiera ha sido posible rodar con los neumáticos Pirelli con los prototipos actuales —una decisión compartida también con Michelin—, salvo en un primer test en Brno realizado con motos adaptadas y con potencia reducida.

La idea básica era que los prototipos de 2026 realizaran las pruebas con los neumáticos actuales, y que las motos de 2027 rodaran con los Pirelli, sin solapamientos. Sin embargo, según Bastianini, se debería haber ofrecido a los pilotos que cambien de marca la posibilidad de probar las nuevas gomas en las motos de este año, para garantizar así que todos partieran en igualdad de condiciones.

"Creo que no es imprescindible que rodemos con la 850cc; la prueba habría salido bien incluso rodando con una 1000cc. Al menos para tener una idea de qué esperar para el año que viene y en qué trabajar; parece una pequeña ventaja, pero, en mi opinión, es una ventaja bastante grande", añadió el de Tech3, subrayando que también habría sido una ventaja para los propios equipos.

"No sé por qué los organizadores no han pensado en el test, en el hecho de que todos los pilotos habrían necesitado probar los Pirelli, y no solo un piloto de fábrica, sino todos, porque es una ventaja para todos. No se trata de una desventaja, porque puedo dar mi opinión al equipo mientras pruebo los neumáticos de cara al futuro. Para mí habría sido una ventaja para todos, tanto para el equipo como para los pilotos", cerró.