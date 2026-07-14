Honda confirma cuándo estrenará Aston Martin nuevo motor, y así afronta Spa

La Fórmula 1 llega este fin de semana al GP de Bélgica, la penúltima carrera en la que Aston Martin tendrá que usar el tormentoso motor actual de Honda que ha supuesto tantos quebraderos de cabeza en esta primera parte de la temporada 2026.

Honda ya habló antes del GP de Gran Bretaña de que veía un gran paso adelante en su futuro nuevo motor, y señalaban el GP de Países Bajos como fecha deseada para introducirlo. Y ahora, en la previa de Bélgica, han confirmado que así será.

"Tenemos dos carreras más antes de introducir el nuevo motor", dijo Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de HRC Racing. "Es importante seguir aprendiendo con esta especificación actual, para poder llevar esos hallazgos sobre el despliegue de energía a futuras carreras, como Monza, donde también tenemos largas rectas".

Por tanto, si bien la próxima semana en el GP de Hungría veremos el Aston Martin 'B', modificado aerodinámicamente, con una importante reducción de peso y un ilusionante futuro, para verlo completo con la nueva unidad de Honda habrá que esperar hasta después de las vacaciones, en Zandvoort, en el GP de Países Bajos del 21 al 23 de agosto.

Antes llega, este fin de semana, el circuito de Spa-Francorchamps, probablemente la prueba más dura para estos F1 2026, por las larguísimas rectas y las pocas oportunidades de recuperar energía en curvas lentas.

"Spa alberga la pista más larga del calendario de 2026, y también es una de las más populares entre pilotos y aficionados. Es un circuito técnico para los pilotos, con secciones de curvas complejas. La combinación de largas rectas y curvas de alta velocidad lo convierte en un circuito muy exigente también para los ingenieros, tanto para predecir la aplicación del acelerador como al observar el despliegue de energía a lo largo de la vuelta", continuó Orihara.

El japonés admitió que la gestión de energía es el examen a aprobar para todos los motoristas, por lo que es consciente de que deben calcular bien: "Será una prueba para los fabricantes en términos de gestión de energía, así que tenemos que considerar cómo desplegaremos la potencia del MGU-K en las largas rectas. La recuperación aquí es bastante limitada, incluso teniendo en cuenta la longitud del circuito. Eso pone más énfasis en acertar con el plan de despliegue. Las rectas también suponen una exigencia para el motor en general, no solo en rendimiento sino también en fiabilidad".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Y por si la naturaleza en sí de la pista fuera poco, Orihara recuerda otro punto importante siempre que se habla del GP de Bélgica, la meteorología, con condiciones cambiantes y siempre probabilidad de lluvia: "Una incógnita añadida son las condiciones meteorológicas cambiantes en el circuito. En Silverstone se mantuvo seco, así que Spa podría ser la primera vez en la que tengamos condiciones de lluvia propiamente dichas en una sesión. En cuanto al tiempo, aquí puede pasar cualquier cosa", advirtió.

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