Cómo para Madring es ya una victoria el test de Ferrari con el F1
El filming day de Ferrari en el nuevo circuito de Madring fue un momento más importante de lo que parece.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Madring
Los críticos que cuestionaban que Madring no llegaría a tiempo para su carrera en septiembre (y que incluso hablaron de circuitos que le sustituirían) probablemente agacharon la cabeza después de que este jueves, a más de dos meses del gran premio, Ferrari completara un filming day de 200 kilómetros con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Y mientras muchos señalaban la nada desdeñable ventaja de Ferrari al haber aprovechado una laguna del reglamento para poder rodar en el nuevo circuito con su coche actual, la propia pista y sus organizadores tienen motivos para celebrar más allá de la satisfacción de ir acallando a los haters.
La primera prueba con un Fórmula 1 (después de que Carlos Sainz recorriera el Madring con un GT y numerosas vueltas de comprobación con otros coches) permitió al circuito ver cómo funcionaba todo en condiciones nada ficticias, y lograba un hito que pocos han podido igualar.
De hecho... ¿recuerdan por ejemplo cómo fue el estreno de Las Vegas en Fórmula 1? Carlos Sainz no lo olvida...
Haber podido hacer el primer test a dos meses de la FP1 del GP de España 2026 de Fórmula 1 es haber dado un buen golpe al calendario. Esta jornada permitió a Madring probar su logística y la coordinación necesarias para un fin de semana de Fórmula 1, si bien en pista hubo solo un coche y no 22 a la vez. Ferrari trabajó en condiciones de gran premio, y sus representantes aportaron un feedback muy valioso a los organizadores para los últimos retoques.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Madring
Madring explicó que más allá del valor simbólico, que por supuesto lo tiene, este filming day de Ferrari ha supuesto "un paso decisivo en la preparación del gran premio". Durante las 18 vueltas que permitía el reglamento para este tipo de pruebas (máximo 200 kilómetros, y el Madring mide 5,474 km de longitud), se pudo comprobar el comportamiento del asfalto, la respuesta del circuito, el comportamiento de los pianos, las escapatorias, repasar los procedimientos de seguridad, las comunicaciones, la coordinación entre los diferentes equipos operativos y la actuación de los comisarios de pista, además del funcionamiento de las infraestructuras permanentes que aportarán servicio al gran premio.
Aún queda trabajo por hacer especialmente en lo que rodea la pista, las gradas y el entorno, pero este jueves Madring marcó otra X más, la de la validación del funcionamiento de un circuito que sí, que llegará a tiempo a la F1, y también a tiempo para quedarse durante muchos años.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Madring
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