¡La F3 hará test en Madring en agosto y luego hará tres carreras para acabar 2026!

Un día después de su estreno con un Fórmula 1 gracias al filming day de Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, el circuito de Madring ha anunciado que acogerá dos jornadas de test de Fórmula 3 en agosto, antes del GP de España 2026, y que su ronda final de la temporada 2026, en paralelo a la F1, tendrá dos carreras en vez de solo una.

Después de que Charles Leclerc y Lewis Hamilton rodaran en solitario con el Ferrari, los días 24 y 25 de agosto la FIA F3 hará dos jornadas de test, donde rodarán todos los coches para terminar de comprobar que todos los procedimientos están perfectamente preparados, y para que la categoría conozca una pista donde también se va a estrenar del 11 al 13 de septiembre.

De hecho la otra gran noticia es que en lugar de una clasificación, una carrera con parrilla invertida y una carrera principal como tiene la Fórmula 3 cada ronda, se ampliará a una clasificación más y una carrera más, para así poder alcanzar el número de rondas previstas para esta temporada tras cancelarse la de Bahrein a principio de año por el conflicto bélico.

Así será el fin de semana de F3 en Madring

(En cursiva, las novedades)

Viernes 11 de septiembre: FP1 de 45 minutos

Viernes 11 de septiembre: Clasificación 1 de 20 minutos

Viernes 11 de septiembre: Clasificación 2 de 20 minutos (seguidas)

Sábado 12 de septiembre: Carrera sprint (40 minutos + 1 vuelta, parrilla de la Clasificación 1, invertida)

Sábado 12 de septiembre: Carrera principal 1 (45 minutos + 1 vuelta, parrilla de la Clasificación 1)

Domingo 14 de septiembre: Carrera principal 2 (45 minutos, parrilla de la Clasificación 2)

Así pues, la F3 tendrá dos sesiones de clasificación seguidas el viernes, y mientras la primera marcará la parrilla para la carrera sprint (invirtiendo las 12 primeras posiciones) y para la carrera principal del sábado, la segunda formará la parrilla para la carrera del domingo.

Si te lo preguntas... sí, las dos sesiones de clasificación otorgarán una pole y por tanto dos puntos para el mundial.

"Estoy muy satisfecho de anunciar esta sesión de test de Fórmula 3 en MADRING. Serán dos días de pruebas muy valiosos para nuestros equipos y pilotos, que podrán evaluar este nuevo desafío antes de la decisiva última prueba de la temporada 2026, que se celebrará en este nuevo escenario", dijo Bruno Michel, CEO de FIA Fórmula 3.

"Esta temporada tendrá una conclusión bastante singular con un final reforzado que ofrecerá a equipos y pilotos una oportunidad adicional de sumar puntos tras la cancelación de la prueba de Bahrein a principios de este año".

Por su parte Luis García Abad, director del GP de España 2026, comentó: "Desde el primer momento tuvimos claro que queríamos llegar al gran premio con un circuito plenamente validado y probado. En un proyecto completamente nuevo como MADRING, era fundamental comprobar, en condiciones reales de competición, que todos los elementos relacionados con la seguridad, la operativa y el desarrollo deportivo del evento funcionaran exactamente como habíamos previsto".

"Desde nuestras primeras conversaciones con Bruno Michel encontramos una total disposición por parte de la Fórmula 3 para hacer posibles estas jornadas de test. Su colaboración ha sido extraordinaria y nos permite cumplir un doble objetivo: realizar todas las comprobaciones necesarias antes del debut del gran premio y, al mismo tiempo, añadir un importante atractivo deportivo al incorporar una carrera adicional del campeonato cuyo desenlace se decidirá en Madrid".

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