Bezzecchi casi se queda fuera de la Q2 en Austria: "Me lié con la bandera roja"

Marco Bezzecchi se cayó el pasado domingo cuando lideraba desde la pole, en la primera vuelta, la carrera de Misano, un error que no es nuevo este año y que sumado a sus problemas físicos por viejas caídas, le colocaban en una situación de tanteo en este arranque del GP de Austria, donde no puede volver a fallar si quiere mantener la batalla por el campeonato del mundo.

"Me siento un poco mejor. Mi rodilla todavía me molesta, pero no se puede negar que estoy mejorando", dijo respecto a su condición física.

Sin embargo, en la hoja de tiempos no se vio al Bezzecchi de siempre, acostumbrado a circular por las primeras posiciones, y en la parte final de la jornada, cayó fuera del top 10, rozando el drama de no clasificarse directamente para la Q2.

"Fue un buen día. Es cierto que quizás los ataques al tiempo fueron más complicados que los de los anteriores dos viernes, pero eso se debe más a que me equivoqué con la bandera roja", admitió el italiano.

A falta de poco menos de 12 minutos para el final de la sesión, una caída de Alex Márquez forzó una bandera roja y el entrenamiento se detuvo por unos minutos.

"Después, quería volver con el mismo neumático, pero cometí un error y paré a cambiarlo. Digamos que no fui muy preciso en el 'time attack', pero en general fue un buen día", subrayó.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Creo que me equivoqué al juzgar la situación con la bandera roja. Quería volver con el mismo neumático, pero enseguida di una vuelta equivocada y lo desperdicié. Esto significó que no pude tomarme las cosas con más calma antes de usar el segundo neumático nuevo. Pero no pasa nada", dijo, sobre todo porque a última hora logró pasar el corte.

"No creo que este sea el día crucial. Sin duda es muy importante porque tenemos que trabajar duro para intentar volver a donde queremos estar, y de la mejor manera posible. Por ahora, todo es normal, nada grave. Pero los días más importantes son mañana y el domingo".

La jornada acabó con Pedro Acosta al frente de los tiempos y dominando con autoridad.

"Acosta empezó con mucha fuerza. Ha dado muchas vueltas rápidas y sin duda es el más rápido hasta ahora. Pero bueno, esperamos acercarnos. Ahora mismo es más rápido. Es importante hacer una buena salida y Pedro también será muy rápido mañana. Tuvo una salida excelente y normalmente se da un paso adelante al día siguiente. Necesitamos dar dos para alcanzarlo", cerró el italiano.