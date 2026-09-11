Accidente e incendio de un F2 en el estreno de Madring
Tras un tranquilo primer entrenamiento de la Fórmula 3 en Madring, la Fórmula 2 dejó el primer accidente, que acabó en llamas.
Madring.- Quizás el gafe y el contragafe existan. En la sala de prensa del Madring destacábamos que se temía mucho por la seguridad del circuito nuevo después de los test de Fórmula 3 en agosto (con numerosas banderas rojas), pero que la primera sesión del fin de semana (precisamente la FP1 de FP3) solo tuvo una interrupción muy al final.
Y al poco de terminar la frase, todas las miradas se dirigieron a las pantallas del espectacular centro de prensa, donde se mostraba un Fórmula 2 envuelto en llamas. Era el de Tasanapol Inthraphuvasak, que se salió de pista y acabó teniendo que saltar del coche para huir del incendio.
El piloto tailandés de ART perdió el control del monoplaza en la salida de la curva 19, en la rápida zona del tercer sector, y el muro le castigó, rebotando de espaldas en varias ocasiones contra las protecciones hasta que en el último impacto, el coche empezó a arder.
Rápidamente ondeó la bandera roja que detuvo la sesión a falta de más de media hora, y salieron a pista los comisarios y los bomberos para apagar el monoplaza. Justo cerca de la zona había un puesto de bomberos, y ver al piloto salir por su propio pie también tranquilizó.
Los comisarios comenzaron a limpiar la pista y también empezó el arreglo de las protecciones para poder reanudar lo más pronto posible la acción. Los pilotos se mantuvieron dentro de sus coches en el pitlane, con la salida cerrada obviamente pero, de manera extraña, ondeando la bandera verde.
Hasta el momento del accidente, Kush Maini, compañero de Inthraphuvasak en ART, lideraba con una marca de 1:49.120, por delante de Joshua Durksen, que llega a Madring tras un fin de semana de ensueño en Monza.
El reloj siguió avanzando, y cuando se temía que no se reanudara, se permitió de nuevo a los pilotos salir. Nico Varrone provocó una bandera amarilla al salirse de pista, pero afortunadamente lo hizo en una de las pocas escapatorias que hay y pudo continuar, únicamente con unos instantes de doble bandera amarilla.
El argentino subió a la segunda plaza antes de terminar la FP2, con Nikola Tsolov, líder del cameponato, al frente de la tabla de tiempos con un 1:47.059.
Comparte o guarda este artículo
Los jóvenes de las academias de F1 ponen patas arriba la lucha por el título de F2
¡Campos, campeón de la F3 2025 tras un doblete en Monza!
Así acabó el campeonato de F2 2024: clasificación, puntos, posiciones
Últimas noticias
Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring
F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring
F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak
Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios