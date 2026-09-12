Márquez: "Firmaría un segundo puesto ahora mismo"

Tanto Marco Bezzecchi como Marc Márquez, y por supuesto Jorge Martín, eran conscientes de la importancia de la clasificación de este sábado en el Gran Premio de San Marino. Pero fue el italiano el que se llevó el primer envite de importancia del fin de semana en Misano.

Con un tercer parcial prodigioso, el piloto italiano se llevó la cuarta pole de la temporada, la segunda consecutiva tras el Gran Premio de Aragón, con un vueltón que hizo a rueda de su compañero de equipo de 1:29.982, récord del circuito y, de hecho, el primer 1:29 de la historia en la pista que lleva el nombre de Marco Simoncelli.

Márquez, por su parte, trató por todos los medios de acercarse o de incluso superar al italiano de Aprilia, pero tras una Q2 movida, con la Ducati mostrándose claramente nerviosa y dando lugar a pequeños sustos, el vigente campeón del mundo se conformó con la segunda plaza, a 198 milésimas.

Hablando justo después de la cronometrada, el #93 dejó claro que, por su parte, firma ser segundo este fin de semana en Misano. "Cuando paré y vi que Bezzecchi había rodado en 1:29, dije: 'La pole, chao'", empezó diciendo.

"Sobre todo, en carrera, Bezzecchi está intratable en ese tercer sector. Veremos si podremos luchar y estar en el podio, que será el objetivo. Creo que en la primera frenada se defenderá mejor. En Aragón tenía un objetivo claro; aquí tengo otro y veremos si lo puedo conseguir. El podio sería un muy buen resultado. El objetivo es, si se puede, estar segundo; lo firmaría ahora mismo".

Marco Bezzecchi, casco especial en Misano Foto de: AGV Helmets

Bezzecchi, por su parte, es consciente del gran fin de semana que está completando, pero no quiere lanzar las campanas al vuelo: "Es bonito haber rodado en 1:29, estoy muy contento. Ha sido una mañana muy chula, una clasificación difícil, porque ha habido bastantes inconvenientes, vamos a decir. Banderas amarillas... Era difícil encontrar la concentración. Así que estoy contento de haber conseguido trazar una buena vuelta. Una pena que en el segundo stint no he podido hacer un intento, por algunas caídas, pero en cualquier caso ha sido un buen trabajo".

El de Rimini no cree que sea imparable en Misano: "Sin duda puedo jugármela con los primeros aquí. Pero Marc está ahí, ha sido súper rápido todo el fin de semana. Con lo cual, espero que sea aguerrido para la carrera. Pero también otros pilotos, como Jorge, que esta mañana ha mejorado muchísimo respecto a ayer, y también Alex Márquez y Fermín Aldeguer, o los dos VR46, o Pedro Acosta. Aquí en Misano siempre hay muchos pilotos muy cerca, será importante hacer una buena salida y dar el máximo".

Precisamente, fue Aldeguer quien acabó en la tercera posición, tras superar la Q1. Y lo hizo rodando solo: "A mí me gusta trabajar solo. Cuando voy detrás de otros pilotos, al final no consigo hacer las trayectorias que a mí me gustan, me fijo demasiado en ellos y no fluyo. Ayer no nos fue mal, pero el feeling no era muy bueno, y tuvimos un problema técnico".

"Pero ahora que estoy aquí, puedo decir que pasar por la Q1 me ha venido bien para seguir aprendiendo, y utilizar más gomas nuevas, sabiendo aprovecharlas. Ahora, a intentar seguir a Bezzecchi y a Márquez. Se abre la puerta a seguir aprendiendo: hay que aprovechar que salimos terceros para no perder posiciones, y seguirles seguro que me ayuda a seguir aprendiendo. Si acabamos en el podio, bien. Si no, a intentar terminar en el Top 5, cogiendo ritmo", cerró.