La parrilla de salida de MotoGP en Misano: filas y posiciones
Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano, con filas y posiciones para sábado y domingo.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ya tenemos la parrilla de salida para las carreras de MotoGP en el circuito de Misano. El trazado italiano ha acogido este sábado, 12 de septiembre, la decimocuarta clasificación de la temporada 2026, en la que Marco Bezzecchi no falló en casa, destrozando el récord del circuito para ir a por todas ante Márquez y Martín. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de San Marino, con filas y posiciones.
Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Misano: filas y posiciones
|
1. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
|
2. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
5. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
6. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
7. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
9. Alex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
10. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
11. Johann Zarco**
Castrol Honda LCR
|
12. Pol Espargaró
Red Bull KTM Tech3
|
13. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
14. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
15. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
16. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
17. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
18. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
19. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
20. Alex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
Prima Pramac Yamaha MotoGP
*Franco Morbidelli tendrá que cumplir una Long Lap Penalty en la carrera del domingo por molestar a otro piloto durante la Práctica del viernes.
**Johann Zarco saldrá 14º en la carrera larga del domingo por una sanción de 3 posiciones en parrilla, tras molestar a Bezzecchi durante la Q2.
Marco Bezzecchi no dio opción en la clasificación de Misano. Con una superioridad pasmosa en el tercer sector de la pista, el piloto italiano brilló ante su público para cargarse el récord de la pista, bajando al 1:29.982, el primer 1:29 de la historia del trazado.
Marc Márquez hizo todo lo posible para tratar de igualarle, teniendo algunos sustos en sus vueltas cronometradas, pero solamente pudo ser segundo, a casi dos décimas de su rival. Fue Fermín Aldeguer quien completó la primera fila de la parrilla, una gran actuación teniendo en cuenta que había pasado por la Q1 previamente.
En la segunda fila estarán Fabio Di Giannantonio, tras sufrir una caída, Jorge Martín, que salvó la quinta posición aunque lejos de sus rivales por el título, y Luca Marini, un magnífico sexto puesto al manillar de la Honda. Pedro Acosta saldrá séptimo, delante de Franco Morbidelli, con una sanción pendiente, y de Alex Márquez, que sufrió hasta dos caídas en la Q2. Raúl Fernández, Johann Zarco y Pol Espargaró cerraron el Top 12.
En la Q1, Raúl Fernández (1:31.535) y Fermín Aldeguer, a 42 milésimas, aseguraron el pase a la Q2 por delante de Fabio Quartararo, que se quedó a dos décimas, y de Pecco Bagnaia, que continuó con su crisis en Misano. El italiano refrendó sus malas sensaciones del viernes, y se vio cómo a poco que apretaba con la Ducati se iba largo o tenía un susto. Así, no pudo cuadrar una vuelta buena y firmó su peor resultado histórico en parrilla en su pista de casa, una 14ª posición que le colocó como la Ducati más atrasada.
Parrilla de salida de MotoGP en Misano con los tiempos de la Q2
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|8
|
1'29.982
|169.153
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|8
|
+0.198
1'30.180
|0.198
|168.782
|3
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|9
|
+0.368
1'30.350
|0.170
|168.464
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.404
1'30.386
|0.036
|168.397
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|9
|
+0.587
1'30.569
|0.183
|168.057
|6
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|8
|
+0.627
1'30.609
|0.040
|167.983
|7
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|8
|
+0.658
1'30.640
|0.031
|167.925
|8
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.661
1'30.643
|0.003
|167.920
|9
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|6
|
+0.714
1'30.696
|0.053
|167.822
|10
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|6
|
+0.871
1'30.853
|0.157
|167.532
|11
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|7
|
+0.905
1'30.887
|0.034
|167.469
|12
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|7
|
+1.198
1'31.180
|0.293
|166.931
|Ver resultados
Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de San Marino 2026
Marco Bezzecchi saldrá desde la pole en las dos carreras del fin de semana del Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026 en Misano. Con un extra de motivación en casa, el piloto de Aprilia marcó el primer 1:29 de la historia de la pista para dejar atrás el récord que tenía Pecco Bagnaia y lograr su cuarta pole del curso, la segunda consecutiva tras Aragón.
En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Misano
Marc Márquez saldrá segundo en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026. El vigente campeón del mundo trató de luchar la primera posición, pero solamente pudo ser segundo, a 198 milésimas de Bezzecchi. Así, se repetirán los papeles del pasado GP de Aragón.
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