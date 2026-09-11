Moto3 en Misano - Kelso empieza mandando con condiciones mixtas - Resultados y resumen

El circuito de Misano acoge este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, la decimocuarta ronda de la temporada 2026 de Moto3, donde Maximo Quiles llega como destacado líder, con casi 100 puntos de ventaja en la clasificación general. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en el GP de San Marino.

FP1 de Moto3 en Misano

El Gran Premio de San Marino de Moto3 empezó con unos primeros entrenamientos libres con condiciones mixtas, por la lluvia que había caído intensamente el jueves y durante la noche del viernes. Así, los pilotos tuvieron que salir a pista con tiento para la sesión de 35 minutos, porque la pista estaba mojada y había que hacer carril seco.

Los tiempos fueron bajando, a medida que el trazado mejoraba y se secaba, y a 12 minutos del final fue Adrián Fernández, del Leopard Racing, quien ocupó la primera posición, con un crono de 1:52.419, aún con neumáticos de mojado.

Pero, para los últimos minutos del entreno, los pilotos pudieron poner ya gomas de seco. Con ellas, fue Joel Kelso quien dominó la sesión. El australiano del GRYD Racing se plantó en 1:46.033, sacándole medio segundo a Leo Rammerstorfer, que finalizó segundo. Los intentos de hacer vuelta rápida no fueron particularmente fuertes, y tercero acabó Fernández, ya a más de un segundo. El Top 10 lo completaron Casey O'Gorman, Nicola Carraro, Scott Ogden, Zen Mitani, Adrián Cruces, Hakim Danish y Marcos Uriarte. David Almansa fue 16º, a 5 segundos, y Máximo Quiles ni siquiera marcó tiempo.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Misano

FP1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 4 1'46.033 143.547 206 2 L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 5 Honda 15 +0.533 1'46.566 0.533 142.829 207 3 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 16 +1.110 1'47.143 0.577 142.060 211 4 C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse 67 Honda 8 +1.476 1'47.509 0.366 141.576 208 5 N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team 10 Honda 12 +1.538 1'47.571 0.062 141.495 208 6 S. Ogden CIP 19 KTM 12 +1.650 1'47.683 0.112 141.348 209 7 Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia 32 Honda 16 +2.292 1'48.325 0.642 140.510 208 8 A. Cruces CIP 11 KTM 13 +2.403 1'48.436 0.111 140.366 211 9 H. Danish MT Helmets - MSI 13 KTM 7 +3.028 1'49.061 0.625 139.562 208 10 M. Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP 88 KTM 14 +3.286 1'49.319 0.258 139.232 208

Práctica de Moto3 en Misano

La Práctica de Moto3 del Gran Premio de San Marino, en Misano, es hoy viernes de 13:15h a 13:50h. Ahí se decidirán las primeras posiciones de acceso directo a la Q2 del sábado, para los 14 mejores.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Misano

No disputado

FP2 de Moto3 en Misano

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Misano, se disputará el sábado de 08:40h a 09:10h de la mañana.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Misano

No disputado

Clasificación de Moto3 en Misano

La clasificación de Moto3 en Misano será este sábado 12 de septiembre, con la Q1 de 12:45h a 13:00h, y la Q2 de 13:10h a 13:25h, para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Misano

No disputado

Carrera de Moto3 en Misano

La carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino, en Misano, será el domingo 13 de septiembre a las 11:00 horas de la mañana, a 20 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Misano

No disputado

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 256 20 /2 25 20 /2 25 /1 25 /1 25 /1 5 /11 25 /1 16 /3 25 /1 20 /2 - 25 /1 2 Á. Carpe KTM 159 13 /4 13 16 /3 13 /4 - 20 /2 20 /2 16 /3 10 /6 - 5 /11 20 /2 13 /4 3 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 154 25 /1 - - 9 /7 9 /7 13 /4 - 20 /2 13 /4 20 /2 - 25 /1 20 /2 4 B. Uriarte KTM 138 10 /6 6 10 /6 6 /10 2 /14 - 25 /1 13 /4 20 /2 10 /6 25 /1 - 11 /5 5 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 131 9 /7 20 5 /11 16 /3 4 /12 11 /5 3 /13 9 /7 9 /7 16 /3 13 /4 - 16 /3 6 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 103 16 /3 9 13 /4 10 /6 6 /10 6 /10 - - 6 /10 13 /4 - 16 /3 8 /8 7 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 97 11 /5 16 - 11 /5 16 /3 9 /7 8 /8 - 11 /5 - 8 /8 7 /9 - 8 H. Danish MT Helmets - MSI 90 - 7 4 /12 4 /12 7 /9 10 /6 16 /3 - 25 /1 9 /7 4 /12 - 4 /12 9 M. Bertelle LEVELUP - MTA 71 - - 8 /8 - 20 /2 4 /12 4 /12 1 /15 5 /11 2 /14 16 /3 6 /10 5 /11 10 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 60 - 10 11 /5 2 /14 - 1 /15 - 11 /5 - 5 /11 11 /5 9 /7 - 11 G. Pini Leopard Racing 59 - 11 25 /1 - 11 /5 - 1 /15 - - - 1 /15 3 /13 7 /9 12 J. Esteban LEVELUP - MTA 59 8 /8 - - 7 /9 13 /4 2 /14 11 /5 3 /13 - 4 /12 - 11 /5 - 13 A. Fernández González Leopard Racing 57 - - - - - - 13 /4 6 /10 2 /14 7 /9 10 /6 13 /4 6 /10 14 A. Cruces CIP 56 4 /12 4 9 /7 - 10 /6 5 /11 - 10 /6 4 /12 - - - 10 /6 15 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 53 3 /13 5 - 3 /13 - - 7 /9 4 /12 8 /8 8 /8 2 /14 10 /6 3 /13 16 C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse 53 6 /10 8 - 5 /11 - 8 /8 - 7 /9 - 6 /10 - 4 /12 9 /7 17 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 52 7 /9 - - 20 /2 - 16 /3 9 /7 - - - - - - 18 E. O'Shea GRYD - Mlav Racing 52 2 /14 2 6 /10 - 8 /8 7 /9 10 /6 - - 1 /15 6 /10 8 /8 2 /14 19 J. Ríos Rivacold Snipers Team 49 - - 2 /14 8 /8 - - 6 /10 8 /8 - 11 /5 9 /7 5 /11 - 20 S. Ogden CIP 28 5 /11 - 7 /9 1 /15 - - 2 /14 5 /11 7 /9 - - - 1 /15 21 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 22 - 3 - - 5 /11 3 /13 - - 1 /15 3 /13 7 /9 - - 22 M. Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP 6 - - 3 /13 - - - - - 3 /13 - - - - 23 C. Buchanan Code Motorsports 5 - - - - - - - 2 /14 - - 3 /13 - - 24 L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 4 1 /15 - - - 3 /13 - - - - - - - - 25 Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia 2 - 1 - - 1 /15 - - - - - - - - 26 D. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 2 - - - - - - - - - - - 2 /14 - 27 R. Moodley Code Motorsports 1 - - 1 /15 - - - - - - - - - - 28 K. Singhapong Idemitsu Honda Team Asia 1 - - - - - - - - - - - 1 /15 - 29 N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team - - - - - - - - - - - - - 30 L. Abruzzo Code Motorsports - - - - - - - - - - - - - 31 E. Gutierrez Code Motorsports - - - - - - - - - - - - -