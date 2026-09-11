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Resumen de la jornada
Moto3

Moto3 en Misano - Kelso empieza mandando con condiciones mixtas - Resultados y resumen

Mira todo lo ocurrido en Moto3 en el Gran Premio de San Marino 2026, en Misano. Te contamos horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Joel Kelso, 2026

El circuito de Misano acoge este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, la decimocuarta ronda de la temporada 2026 de Moto3, donde Maximo Quiles llega como destacado líder, con casi 100 puntos de ventaja en la clasificación general. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en el GP de San Marino.

FP1 de Moto3 en Misano

El Gran Premio de San Marino de Moto3 empezó con unos primeros entrenamientos libres con condiciones mixtas, por la lluvia que había caído intensamente el jueves y durante la noche del viernes. Así, los pilotos tuvieron que salir a pista con tiento para la sesión de 35 minutos, porque la pista estaba mojada y había que hacer carril seco.

Los tiempos fueron bajando, a medida que el trazado mejoraba y se secaba, y a 12 minutos del final fue Adrián Fernández, del Leopard Racing, quien ocupó la primera posición, con un crono de 1:52.419, aún con neumáticos de mojado.

Pero, para los últimos minutos del entreno, los pilotos pudieron poner ya gomas de seco. Con ellas, fue Joel Kelso quien dominó la sesión. El australiano del GRYD Racing se plantó en 1:46.033, sacándole medio segundo a Leo Rammerstorfer, que finalizó segundo. Los intentos de hacer vuelta rápida no fueron particularmente fuertes, y tercero acabó Fernández, ya a más de un segundo. El Top 10 lo completaron Casey O'Gorman, Nicola Carraro, Scott Ogden, Zen Mitani, Adrián Cruces, Hakim Danish y Marcos Uriarte. David Almansa fue 16º, a 5 segundos, y Máximo Quiles ni siquiera marcó tiempo.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Misano

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Australia J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 4

1'46.033

   143.547 206
2
L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse
 5 Honda 15

+0.533

1'46.566

 0.533 142.829 207
3
A. Fernández González Leopard Racing
 31 Honda 16

+1.110

1'47.143

 0.577 142.060 211
4
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
 67 Honda 8

+1.476

1'47.509

 0.366 141.576 208
5
N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team
 10 Honda 12

+1.538

1'47.571

 0.062 141.495 208
6 United Kingdom S. Ogden CIP 19 KTM 12

+1.650

1'47.683

 0.112 141.348 209
7
Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia
 32 Honda 16

+2.292

1'48.325

 0.642 140.510 208
8
A. Cruces CIP
 11 KTM 13

+2.403

1'48.436

 0.111 140.366 211
9
H. Danish MT Helmets - MSI
 13 KTM 7

+3.028

1'49.061

 0.625 139.562 208
10
M. Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 88 KTM 14

+3.286

1'49.319

 0.258 139.232 208
Ver resultados

Práctica de Moto3 en Misano

La Práctica de Moto3 del Gran Premio de San Marino, en Misano, es hoy viernes de 13:15h a 13:50h. Ahí se decidirán las primeras posiciones de acceso directo a la Q2 del sábado, para los 14 mejores.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Misano

No disputado

FP2 de Moto3 en Misano

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Misano, se disputará el sábado de 08:40h a 09:10h de la mañana.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Misano

No disputado

Clasificación de Moto3 en Misano

La clasificación de Moto3 en Misano será este sábado 12 de septiembre, con la Q1 de 12:45h a 13:00h, y la Q2 de 13:10h a 13:25h, para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Misano

No disputado

Carrera de Moto3 en Misano

La carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino, en Misano, será el domingo 13 de septiembre a las 11:00 horas de la mañana, a 20 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Misano

No disputado

Así está el campeonato de Moto3 antes de Misano (GP de San Marino)

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
 256 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11 25/1 16/3 25/1 20/2 - 25/1
2
Á. CarpeKTM
 159 13/4 13 16/3 13/4 - 20/2 20/2 16/3 10/6 - 5/11 20/2 13/4
3
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 154 25/1 - - 9/7 9/7 13/4 - 20/2 13/4 20/2 - 25/1 20/2
4
B. UriarteKTM
 138 10/6 6 10/6 6/10 2/14 - 25/1 13/4 20/2 10/6 25/1 - 11/5
5
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
 131 9/7 20 5/11 16/3 4/12 11/5 3/13 9/7 9/7 16/3 13/4 - 16/3
6
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
 103 16/3 9 13/4 10/6 6/10 6/10 - - 6/10 13/4 - 16/3 8/8
7
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
 97 11/5 16 - 11/5 16/3 9/7 8/8 - 11/5 - 8/8 7/9 -
8
H. DanishMT Helmets - MSI
 90 - 7 4/12 4/12 7/9 10/6 16/3 - 25/1 9/7 4/12 - 4/12
9 ItalyM. BertelleLEVELUP - MTA 71 - - 8/8 - 20/2 4/12 4/12 1/15 5/11 2/14 16/3 6/10 5/11
10
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
 60 - 10 11/5 2/14 - 1/15 - 11/5 - 5/11 11/5 9/7 -
11
G. PiniLeopard Racing
 59 - 11 25/1 - 11/5 - 1/15 - - - 1/15 3/13 7/9
12
J. EstebanLEVELUP - MTA
 59 8/8 - - 7/9 13/4 2/14 11/5 3/13 - 4/12 - 11/5 -
13
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
 57 - - - - - - 13/4 6/10 2/14 7/9 10/6 13/4 6/10
14
A. CrucesCIP
 56 4/12 4 9/7 - 10/6 5/11 - 10/6 4/12 - - - 10/6
15 AustraliaJ. KelsoGRYD - Mlav Racing 53 3/13 5 - 3/13 - - 7/9 4/12 8/8 8/8 2/14 10/6 3/13
16
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
 53 6/10 8 - 5/11 - 8/8 - 7/9 - 6/10 - 4/12 9/7
17 SpainD. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 52 7/9 - - 20/2 - 16/3 9/7 - - - - - -
18
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
 52 2/14 2 6/10 - 8/8 7/9 10/6 - - 1/15 6/10 8/8 2/14
19
J. RíosRivacold Snipers Team
 49 - - 2/14 8/8 - - 6/10 8/8 - 11/5 9/7 5/11 -
20 United KingdomS. OgdenCIP 28 5/11 - 7/9 1/15 - - 2/14 5/11 7/9 - - - 1/15
21 JapanR. YamanakaMT Helmets - MSI 22 - 3 - - 5/11 3/13 - - 1/15 3/13 7/9 - -
22
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 6 - - 3/13 - - - - - 3/13 - - - -
23
C. BuchananCode Motorsports
 5 - - - - - - - 2/14 - - 3/13 - -
24
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
 4 1/15 - - - 3/13 - - - - - - - -
25
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
 2 - 1 - - 1/15 - - - - - - - -
26
D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 2 - - - - - - - - - - - 2/14 -
27
R. MoodleyCode Motorsports
 1 - - 1/15 - - - - - - - - - -
28
K. SinghapongIdemitsu Honda Team Asia
 1 - - - - - - - - - - - 1/15 -
29
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
   - - - - - - - - - - - - -
30
L. AbruzzoCode Motorsports
   - - - - - - - - - - - - -
31
E. GutierrezCode Motorsports
   - - - - - - - - - - - - -

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