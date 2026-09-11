Moto3 en Misano - Kelso empieza mandando con condiciones mixtas - Resultados y resumen
Mira todo lo ocurrido en Moto3 en el Gran Premio de San Marino 2026, en Misano. Te contamos horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.
El circuito de Misano acoge este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, la decimocuarta ronda de la temporada 2026 de Moto3, donde Maximo Quiles llega como destacado líder, con casi 100 puntos de ventaja en la clasificación general. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en el GP de San Marino.
FP1 de Moto3 en Misano
El Gran Premio de San Marino de Moto3 empezó con unos primeros entrenamientos libres con condiciones mixtas, por la lluvia que había caído intensamente el jueves y durante la noche del viernes. Así, los pilotos tuvieron que salir a pista con tiento para la sesión de 35 minutos, porque la pista estaba mojada y había que hacer carril seco.
Los tiempos fueron bajando, a medida que el trazado mejoraba y se secaba, y a 12 minutos del final fue Adrián Fernández, del Leopard Racing, quien ocupó la primera posición, con un crono de 1:52.419, aún con neumáticos de mojado.
Pero, para los últimos minutos del entreno, los pilotos pudieron poner ya gomas de seco. Con ellas, fue Joel Kelso quien dominó la sesión. El australiano del GRYD Racing se plantó en 1:46.033, sacándole medio segundo a Leo Rammerstorfer, que finalizó segundo. Los intentos de hacer vuelta rápida no fueron particularmente fuertes, y tercero acabó Fernández, ya a más de un segundo. El Top 10 lo completaron Casey O'Gorman, Nicola Carraro, Scott Ogden, Zen Mitani, Adrián Cruces, Hakim Danish y Marcos Uriarte. David Almansa fue 16º, a 5 segundos, y Máximo Quiles ni siquiera marcó tiempo.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Misano
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|J. Kelso GRYD - Mlav Racing
|66
|Honda
|4
|
1'46.033
|143.547
|206
|2
|
L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse
|5
|Honda
|15
|
+0.533
1'46.566
|0.533
|142.829
|207
|3
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|16
|
+1.110
1'47.143
|0.577
|142.060
|211
|4
|
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
|67
|Honda
|8
|
+1.476
1'47.509
|0.366
|141.576
|208
|5
|
N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team
|10
|Honda
|12
|
+1.538
1'47.571
|0.062
|141.495
|208
|6
|S. Ogden CIP
|19
|KTM
|12
|
+1.650
1'47.683
|0.112
|141.348
|209
|7
|
Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia
|32
|Honda
|16
|
+2.292
1'48.325
|0.642
|140.510
|208
|8
|
A. Cruces CIP
|11
|KTM
|13
|
+2.403
1'48.436
|0.111
|140.366
|211
|9
|
H. Danish MT Helmets - MSI
|13
|KTM
|7
|
+3.028
1'49.061
|0.625
|139.562
|208
|10
|
M. Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|88
|KTM
|14
|
+3.286
1'49.319
|0.258
|139.232
|208
|Ver resultados
Práctica de Moto3 en Misano
La Práctica de Moto3 del Gran Premio de San Marino, en Misano, es hoy viernes de 13:15h a 13:50h. Ahí se decidirán las primeras posiciones de acceso directo a la Q2 del sábado, para los 14 mejores.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Misano
No disputado
FP2 de Moto3 en Misano
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Misano, se disputará el sábado de 08:40h a 09:10h de la mañana.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Misano
No disputado
Clasificación de Moto3 en Misano
La clasificación de Moto3 en Misano será este sábado 12 de septiembre, con la Q1 de 12:45h a 13:00h, y la Q2 de 13:10h a 13:25h, para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Misano
No disputado
Carrera de Moto3 en Misano
La carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino, en Misano, será el domingo 13 de septiembre a las 11:00 horas de la mañana, a 20 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto3 en Misano
No disputado
Así está el campeonato de Moto3 antes de Misano (GP de San Marino)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|256
|20/2
|25
|20/2
|25/1
|25/1
|25/1
|5/11
|25/1
|16/3
|25/1
|20/2
|-
|25/1
|2
|
Á. CarpeKTM
|159
|13/4
|13
|16/3
|13/4
|-
|20/2
|20/2
|16/3
|10/6
|-
|5/11
|20/2
|13/4
|3
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|154
|25/1
|-
|-
|9/7
|9/7
|13/4
|-
|20/2
|13/4
|20/2
|-
|25/1
|20/2
|4
|
B. UriarteKTM
|138
|10/6
|6
|10/6
|6/10
|2/14
|-
|25/1
|13/4
|20/2
|10/6
|25/1
|-
|11/5
|5
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|131
|9/7
|20
|5/11
|16/3
|4/12
|11/5
|3/13
|9/7
|9/7
|16/3
|13/4
|-
|16/3
|6
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|103
|16/3
|9
|13/4
|10/6
|6/10
|6/10
|-
|-
|6/10
|13/4
|-
|16/3
|8/8
|7
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|97
|11/5
|16
|-
|11/5
|16/3
|9/7
|8/8
|-
|11/5
|-
|8/8
|7/9
|-
|8
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|90
|-
|7
|4/12
|4/12
|7/9
|10/6
|16/3
|-
|25/1
|9/7
|4/12
|-
|4/12
|9
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|71
|-
|-
|8/8
|-
|20/2
|4/12
|4/12
|1/15
|5/11
|2/14
|16/3
|6/10
|5/11
|10
|
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
|60
|-
|10
|11/5
|2/14
|-
|1/15
|-
|11/5
|-
|5/11
|11/5
|9/7
|-
|11
|
G. PiniLeopard Racing
|59
|-
|11
|25/1
|-
|11/5
|-
|1/15
|-
|-
|-
|1/15
|3/13
|7/9
|12
|
J. EstebanLEVELUP - MTA
|59
|8/8
|-
|-
|7/9
|13/4
|2/14
|11/5
|3/13
|-
|4/12
|-
|11/5
|-
|13
|
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
|57
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13/4
|6/10
|2/14
|7/9
|10/6
|13/4
|6/10
|14
|
A. CrucesCIP
|56
|4/12
|4
|9/7
|-
|10/6
|5/11
|-
|10/6
|4/12
|-
|-
|-
|10/6
|15
|J. KelsoGRYD - Mlav Racing
|53
|3/13
|5
|-
|3/13
|-
|-
|7/9
|4/12
|8/8
|8/8
|2/14
|10/6
|3/13
|16
|
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
|53
|6/10
|8
|-
|5/11
|-
|8/8
|-
|7/9
|-
|6/10
|-
|4/12
|9/7
|17
|D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|52
|7/9
|-
|-
|20/2
|-
|16/3
|9/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
|52
|2/14
|2
|6/10
|-
|8/8
|7/9
|10/6
|-
|-
|1/15
|6/10
|8/8
|2/14
|19
|
J. RíosRivacold Snipers Team
|49
|-
|-
|2/14
|8/8
|-
|-
|6/10
|8/8
|-
|11/5
|9/7
|5/11
|-
|20
|S. OgdenCIP
|28
|5/11
|-
|7/9
|1/15
|-
|-
|2/14
|5/11
|7/9
|-
|-
|-
|1/15
|21
|R. YamanakaMT Helmets - MSI
|22
|-
|3
|-
|-
|5/11
|3/13
|-
|-
|1/15
|3/13
|7/9
|-
|-
|22
|
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|6
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|23
|
C. BuchananCode Motorsports
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/14
|-
|-
|3/13
|-
|-
|24
|
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
|4
|1/15
|-
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
|2
|-
|1
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|
D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/14
|-
|27
|
R. MoodleyCode Motorsports
|1
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|
K. SinghapongIdemitsu Honda Team Asia
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|-
|29
|
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|
L. AbruzzoCode Motorsports
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|
E. GutierrezCode Motorsports
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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