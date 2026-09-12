Zarco pierde tres posiciones en la parrilla del domingo por molestar a Bezzecchi en la Q2

El piloto del equipo Castrol Honda LCR Johann Zarco, ha sido sancionado con la pérdida de tres posiciones en la parrilla de salida del domingo por obstaculizar a Marco Bezzecchi durante la Q2 del GP de San Marino.

Zarco comenzará la carrera de mañana desde la 14.ª posición de la parrilla de salida, después de que el viernes consiguiera pasar el corte de la Q2 y clasificar, este sábado, en la 11ª posición de la parrilla. El motivo es que el piloto de LCR, obstaculizó circulando lento en una de las curvas del circuito, según el panel de comisarios, el intento de vuela rápida de Marco Bezzecchi, a la postre el poleman del fin de semana.

"De conformidad con el Artículo 3.8 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de la FIM, confirmamos nuestra decisión tras la audiencia celebrada", informó el panel de comisarios al piloto francés, tras convocado a una reunión para visionar las imágenes de la acción.

"Durante la sesión de Clasificación Q2 en Misano, se observó que (Zarco) pilotaba lentamente sobre la trazada, obstaculizando a otro piloto (Bezzecchi) en la curva 10", explican.

"Por los motivos expuestos, el Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM ha impuesto una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida para la carrera de MotoGP del domingo".

"Al tratarse de la primera infracción de la temporada, la sanción correspondiente en este caso es de tres posiciones en la parrilla de salida", añaden.

Johann Zarco, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con esta sanción a Zarco, tres pilotos ganarán posición en parrilla: Pol Espargaró que sube el 11º puesto, Fabio Quartararo (12º) y Pecco Bagnaia (13º).

Pese a que la sanción puede ser apelada, el equipo LCR no tiene intención de hacerlo, aceptando y asumiendo el castigo para el veterano corredor francés, que tras una grave lesión volvió a la competición hace dos semana en Aragón y este fin de semana había logrado pasar directamente a la Q2.

También Franco Morbidelli fue sancionado el viernes con una vuelta larga (long lap) en la carrera del domingo, por molestar en la Práctica al italiano Enea Bastianini.