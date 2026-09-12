Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

F1 en DIRECTO: la FP3 y clasificación del GP de España (Madring) con Live Timing

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
F1 en DIRECTO: la FP3 y clasificación del GP de España (Madring) con Live Timing

Moto3 en Misano - Un gran David Almansa firma una pole incontestable - Resultados y resumen

Moto3
Moto3
Moto3 en Misano - Un gran David Almansa firma una pole incontestable - Resultados y resumen

Zarco pierde tres posiciones en la parrilla del domingo por molestar a Bezzecchi en la Q2

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Zarco pierde tres posiciones en la parrilla del domingo por molestar a Bezzecchi en la Q2

Vídeo: Hamilton, contra el muro del Madring y 'rebelde'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Vídeo: Hamilton, contra el muro del Madring y 'rebelde'

La parrilla de salida de MotoGP en Misano: filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
La parrilla de salida de MotoGP en Misano: filas y posiciones

MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Misano (San Marino), con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Misano (San Marino), con Live Timing

Márquez: "Firmaría un segundo puesto ahora mismo"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Márquez: "Firmaría un segundo puesto ahora mismo"

F3 en Madrid - Resumen y resultados - Naël gana la sprint; Ugochukwu aprieta el campeonato

FIA F3
FIA F3
Madrid
F3 en Madrid - Resumen y resultados - Naël gana la sprint; Ugochukwu aprieta el campeonato
MotoGP GP de San Marino

Zarco pierde tres posiciones en la parrilla del domingo por molestar a Bezzecchi en la Q2

Johann Zarco deberá retroceder tres posiciones en la parrilla del GP de San Marino de MotoGP, pasando de la 11ª a la 14ª posición, por obstaculizar al poleman del fin de semana.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El piloto del equipo Castrol Honda LCR Johann Zarco, ha sido sancionado con la pérdida de tres posiciones en la parrilla de salida del domingo por obstaculizar a Marco Bezzecchi durante la Q2 del GP de San Marino.

Zarco comenzará la carrera de mañana desde la 14.ª posición de la parrilla de salida, después de que el viernes consiguiera pasar el corte de la Q2 y clasificar, este sábado, en la 11ª posición de la parrilla. El motivo es que el piloto de LCR, obstaculizó circulando lento en una de las curvas del circuito, según el panel de comisarios, el intento de vuela rápida de Marco Bezzecchi, a la postre el poleman del fin de semana.

 

"De conformidad con el Artículo 3.8 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de la FIM, confirmamos nuestra decisión tras la audiencia celebrada", informó el panel de comisarios al piloto francés, tras convocado a una reunión para visionar las imágenes de la acción.

"Durante la sesión de Clasificación Q2 en Misano, se observó que (Zarco) pilotaba lentamente sobre la trazada, obstaculizando a otro piloto (Bezzecchi) en la curva 10", explican.

"Por los motivos expuestos, el Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM ha impuesto una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida para la carrera de MotoGP del domingo".

"Al tratarse de la primera infracción de la temporada, la sanción correspondiente en este caso es de tres posiciones en la parrilla de salida", añaden.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con esta sanción a Zarco, tres pilotos ganarán posición en parrilla: Pol Espargaró que sube el 11º puesto, Fabio Quartararo (12º) y Pecco Bagnaia (13º).

Pese a que la sanción puede ser apelada, el equipo LCR no tiene intención de hacerlo, aceptando  y asumiendo el castigo para el veterano corredor francés, que tras una grave lesión volvió a la competición hace dos semana en Aragón y este fin de semana había logrado pasar directamente a la Q2.

También Franco Morbidelli fue sancionado el viernes con una vuelta larga (long lap) en la carrera del domingo, por molestar en la Práctica al italiano Enea Bastianini.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La parrilla de salida de MotoGP en Misano: filas y posiciones

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Márquez supera por milésimas a las Aprilia en el FP2 del GP de San Marino

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Márquez supera por milésimas a las Aprilia en el FP2 del GP de San Marino

A Márquez no le gustaron "los juegos" de la televisión con las imágenes de Valentino Rossi

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
A Márquez no le gustaron "los juegos" de la televisión con las imágenes de Valentino Rossi

Bagnaia: "He probado la configuración y la electrónica de Márquez, pero todo sigue igual"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Bagnaia: "He probado la configuración y la electrónica de Márquez, pero todo sigue igual"
Más de
Johann Zarco

La parrilla de salida de MotoGP en Misano: filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
La parrilla de salida de MotoGP en Misano: filas y posiciones

MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Misano (San Marino), con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Misano (San Marino), con Live Timing

Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1
Más de
LCR

A qué hora es hoy la carrera sprint de MotoGP en Misano

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
A qué hora es hoy la carrera sprint de MotoGP en Misano

A qué hora fue MotoGP el viernes en Misano, FP1 y Práctica del GP de San Marino

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
A qué hora fue MotoGP el viernes en Misano, FP1 y Práctica del GP de San Marino

Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

Últimas noticias

Moto3 en Misano - Un gran David Almansa firma una pole incontestable - Resultados y resumen

Moto3
MOT3 Moto3
Moto3 en Misano - Un gran David Almansa firma una pole incontestable - Resultados y resumen

Zarco pierde tres posiciones en la parrilla del domingo por molestar a Bezzecchi en la Q2

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Zarco pierde tres posiciones en la parrilla del domingo por molestar a Bezzecchi en la Q2

Vídeo: Hamilton, contra el muro del Madring y 'rebelde'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Vídeo: Hamilton, contra el muro del Madring y 'rebelde'

La parrilla de salida de MotoGP en Misano: filas y posiciones

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
La parrilla de salida de MotoGP en Misano: filas y posiciones