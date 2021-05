Vettel, con parche, explica su problema de ojo en Mónaco

Durante la segunda sesión de entrenamientos del GP de Mónaco, Sebastian Vettel protagonizó un momento curioso cuando abrió la radio del equipo para quejarse de que su ojo estaba "como sangrando".

Desde Aston Martin le dijeron que volviera al box para tratar el problema, a lo que el tetracampeón contestó: "No, seguiré adelante. Pero, o estoy súper emocionado, o hay algo en mi ojo".

Obviamente fue el tema de conversación en el corralito de medios del circuito urbano de Montecarlo tras acabar la jornada, y Vettel explicó lo ocurrido. ¿Realmente notó que le sangraba el ojo?

"Bueno, nunca me sangraron los ojos, pero lo parecía un poco, no sabía qué estaba pasando", contestó. "En la primera tanda, algo me entró en el ojo y empeoró en la segunda. Así que el equipo fue bastante amable y me hicieron esto", declaró poniéndose un divertido parche en el ojo.

"Creo que me quedaré con ello y me mantendrá a salvo durante el resto del fin de semana".

Cuando se le insistió en si realmente estaba sangrando, Vettel aclaró: "No sangrando, solo lagrimeando. Dije 'o estoy emocionado o algo más está pasando', porque no paraban de salirme lágrimas durante toda la vuelta. No es lo ideal en una pista como esta".

Y bromeó: "¿Que cómo es conducir en Mónaco con solo un ojo? ¡No lo recomiendo! No es tan divertido como con dos".

(Mira el casco de Vettel en Mónaco antes de seguir leyendo)

Sebastian Vettel, Aston Martin 1 / 3 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 2 / 3 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 3 / 3 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Centrándose en el rendimiento del coche y de sí mismo este jueves de entrenamientos Vettel, que fue octavo en la FP1 y décimo en la FP2 siempre por delante de su compañero Lance Stroll, declaró: "Sí, estaba bastante feliz desde por la mañana. Logramos tener ritmo rápidamente, y sí, como dije por la tarde perdimos un poco de visión".

"Pero en general, está bien. Estará igualado, siempre lo está aquí, y obviamente la zona media está muy apretada. Así que, con suerte, podemos estar en la parte delantera de esa zona".

Pese a las buenas sensaciones, Vettel sabe que lo realmente importante en Mónaco es la clasificación, dada la dificultad para adelantar en este circuito: "Esperamos poder seguir así y juntar todo. La clave es la tarde sábado, que es pasado mañana".

"Aún queda un poco de tiempo. Hoy probamos algunas piezas, como es habitual en Mónaco, siempre se trata de ir probando cosas, no de estar todo el rato rodando. Pero lo importante será el sábado por la tarde tener todo en esa vuelta".

Con información adicional de Luke Smith

Más fotos de Sebastian Vettel en el GP de Mónaco 2021 de F1

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 1 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 2 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 3 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 4 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 5 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 6 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 7 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 8 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 9 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 10 / 28 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 11 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 12 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 13 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 14 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 15 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 16 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 17 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 18 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 19 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 20 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 21 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 22 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 23 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 24 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 25 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 26 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 27 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 28 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images