Sainz disfruta el avance de Ferrari en Mónaco, pero con cautela

Carlos Sainz ha sorprendido a todos desde las primeras vueltas del jueves del GP de Mónaco, mostrándose siempre entre los más rápidos y disputándole el protagonismo a los Red Bull y Mercedes.

El madrileño fue segundo en la FP1, solo superado por Checo Pérez, y también repitió en la FP2 por detrás de su compañero, en el primer doblete de Ferrari desde finales de 2019. Cuando se le preguntó por sus sensaciones tras una jornada muy positiva, Sainz declaró: "Para ser sincero, ha sido bastante agradable".

"Desde las primeras vueltas en los Libres 1, logré sentir el coche bastante diferente a lo que estaba acostumbrado aquí en el pasado, y tuve que cambiar un par de cosas. Pero lo importante es que cada vez que cruzaba la meta, podía verme siempre luchando en las tres primeras posiciones".

Los rivales han señalado a Ferrari como favorito a todo este fin de semana. Su excompañero Lando Norris admitió que mandó un mensaje a Sainz diciéndole que puede ganar. Pese a la expectación que han generado, el #55 pone calma: "Siempre es un poco diferente aquí. Todo el mundo utiliza diferentes cargas de combustible, diferentes configuraciones...".

"Cada piloto aprieta de manera diferente los jueves. Algunos empujan más, otros prefieren esconderse. Prefiero ir más poco a poco, así que creo que todavía quedan muchas cosas por comprobar".

Aun así, Sainz se mostró feliz con la confianza encontrada desde su primera salida a pista. "Está ahí. Tuve un pequeño susto en la FP1, pero gracias a Dios no me quitó confianza. Y estuve cómodo en la FP2. La FP2 fue un poco menos limpia, porque siempre había tráfico, siempre había muchos coches en el último sector. Pero me las arreglé para cumplir con mi plan y, sinceramente, me sentía como en casa".

Lewis Hamilton y Max Verstappen, los favoritos a todo tras este inicio de temporada, mostraron su sorpresa con el ritmo de Ferrari este jueves. Cuando insistieron a Sainz sobre si son una amenaza real, contestó: "Estamos muy cerca de ser una amenaza seria. Creo que tenemos que esperar hasta la FP3 del sábado, porque aquí las cosas cambian mucho de jueves a sábado".

"Algunos pilotos se toman con calma el jueves y ​​luego, de repente el sábado, como siempre hace Lewis, es súper rápido. Veremos. Es bueno ver que al menos estamos más cerca del frente, que en realidad estamos ahí con ellos. Es esperanzador para el equipo y hay algunas señales positivas de que el coche en las curvas no va tan mal".

Por último, Sainz explicó cómo tuvo que adaptar su pilotaje al Ferrari SF21 para el circuito urbano de Montecarlo, un trazado tan peculiar.

"Es realmente interesante, porque estaba acostumbrado a un coche diferente aquí. La última vez que estuve en Mónaco, tenía un monoplaza [el McLaren de 2019] con un equilibrio muy diferente. Ahora llegué aquí y el equilibrio que Ferrari lleva es bastante diferente, y tuve que readaptarme, recuperar mis referencias, cambiar un poco el estilo de conducción y ganar confianza poco a poco".

Lo siguiente, el sábado por la mañana para la tercera sesión de libres...

Con información adicional de Luke Smith

Las mejores fotos de Carlos Sainz en el GP de Mónaco 2021 de Fórmula 1

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 5 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 7 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 9 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari, y Fernando Alonso, Alpine F1 10 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari, y Fernando Alonso, Alpine F1 11 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, y Carlos Sainz Jr, Ferrari 12 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, y Carlos Sainz Jr., Ferrari 13 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, y Carlos Sainz Jr., Ferrari 14 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images