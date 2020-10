Vettel: "Sorprendente, me sentí cómodo, pero no salían los tiempos"

En Imola, como en los anteriores grandes premios, Ferrari logró entrar en la Q3 con un solo coche, y Charles Leclerc volvió a ser el único representante de los del Cavallino en la última ronda de la clasificación.

Por su parte, Sebastian Vettel confirmó todas sus dificultades para adaptarse al SF1000 y cayó en Q2, 14º.

Tras el progreso que pareció mostrar el monoplaza de Ferrari en Portimao, en la pista que lleva el nombre de Enzo y Dino Ferrari, no lograron brillar a una vuelta. Leclerc, de hecho, cerró la sesión con el séptimo mejor tiempo y Vettel arrancará junto al Williams de George Russell.

Excluyendo los inalcanzables Mercedes de Hamilton y Bottas y al Red Bull de Verstappen, las diferencias desde el cuarto puesto fueron muy pequeñas, pero Ferrari esperaba poder estar delante viendo la tendencia positiva vista de Nürburgring y Portimao.

No fue así y la del domingo será una carrera cuesta arriba para los de Maranello. Así lo confirmó el propio Sebastian Vettel, tras un sufrido sábado.

“Será una carrera complicada. Salgo bastante atrás y será difícil recuperar posiciones teniendo en cuenta lo difícil que será adelantar aquí. Espero tener un buen coche en carrera y poder gestionar mejor los neumáticos”, dijo.

Sebastian, al igual que Charles, intentó pasar la Q2 con neumáticos medios para disfrutar de una gran ventaja estratégica en la carrera, pero ambos pilotos de Ferrari supieron de inmediato que los tiempos con los Pirelli amarillos no habrían sido suficientes y se vieron obligados a volver a la pista con blandos.

Leclerc logró entrar en la Q3, mientras que Vettel siguió sufriendo a pesar de una mejor sensación con su coche que en rondas anteriores.

"Los tiempos por vuelta no estuvieron a la altura. Fue una sesión de clasificación en la que, sin embargo, me sentí cómodo con el coche y me sentí más a gusto. Pero no pudimos marcar la diferencia en comparación con los demás y eso fue sorprendente”.

Además, Vettel sufrió un tiempo de vuelta perdido por superar los límites de pista, como le pasó a otros pilotos.

“Siempre lo he intentado, incluso en la vuelta final intenté sacarle el máximo potencial al coche arriesgándome, pero fui un poco más allá de los límites de la pista y me quitaron el tiempo”.

Por último, el alemán quiso subrayar que la gestión de los neumáticos será un factor determinante para el resultado del domingo, pero no cree que haya muchas opciones diferentes.

“Este es un circuito nuevo para todos, también en términos de conocimiento de neumáticos. Creo que será una carrera bastante lineal, con una sola parada”.

Las fotos de Sebastian Vettel en Imola