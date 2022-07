Verstappen pide calma: "Todavía quedan muchas carreras"

Cargar el reproductor de audio

La victoria de Max Verstappen en Paul Ricard bien podría ser, hasta la fecha, la más importante de la temporada 2022. El actual campeón del mundo, de hecho, aprovechó el abandono de Charles Leclerc para conseguir una triunfo que desequilibra la lucha por el título.

En los primeros compases de la carrera, cuando estaba a menos de un segundo del monegasco de Ferrari, le presionó sin arriesgar demasiado y cuando el piloto de la Scuderia cometió un error en la vuelta 18 y se fue recto hacia el muro, se encargó de gestionar los neumáticos para lograr el triunfo.

Con esta victoria, Verstappen ha aumentado aún más su ventaja en la clasificación de pilotos, de forma más concreta, el neerlandés suma ahora mismo 233 puntos en su casillero, mientras que Leclerc, tras su cero en este GP de Francia, se ha quedado atascado en 177.

"Tuvimos un buen ritmo desde el principio e intenté presionar a Charles [Leclerc]", dijo el holandés de Red Bull analizando la primera parte del gran premio.

Tras ver que no podía adelantar en pista, el actual campeón del mundo de F1 hizo hincapié en la gestión de los neumáticos y en la importancia de mantener la calma pese a que su coche era significativamente más rápido que el F1-75 del monegasco.

"Seguir a otro coche con estas temperaturas, con los neumáticos tan calientes, no es lo mejor. He intentado adelantarle en la curva 11, pero era difícil, así que mantuve la calma y me quedé cerca. Adelantamos un poco nuestra parada, pero nunca se sabe cómo se desarrollará la carrera", dijo.

Max Verstappen también admitió que tras el incidente de Leclerc todo fue más fácil y la prioridad se centró en alargar la vida de los neumáticos para así evitar tener que hacer una segunda parada.

"Nuestro coche ha sido rápido hoy. Charles tuvo mala suerte y espero que esté bien, pero a partir de ahí me limité a hacer mi carrera gestionando los neumáticos. Con un pit lane tan largo era imposible hacer dos paradas y las gomas se estaban desgastando mucho. Tuvimos que mantener los neumáticos bajo control hasta el final".

El Verstappen de este GP de Francia dista mucho del piloto agresivo que habíamos visto en los últimos años. Un cambio de mentalidad nacido de la experiencia. ¿A qué se debe?

"Solo intento conseguir el mejor resultado posible. A veces tienes que darte cuenta de que no siempre se puede ir al máximo, sino que hay que esperar a ver el desarrollo de la carrera y eso es lo que hice. Todavía quedan muchos grandes premios y tenemos que conseguir el máximo de puntos. En ese sentido, ha sido un gran día", concluyó el neerlandés.

