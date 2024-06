Verstappen: "Invito a cualquiera a ser más rápido con este coche que yo"

El del GP de Mónaco 2024 de F1 no será un fin de semana que Max Verstappen recuerde con cariño para siempre. El holandés no logró clasificarse en el top 5 (lo hizo sexto, en tercera fila de parrilla) y en esa posición acabó la carrera, con evidentes problemas en su coche.

Tras la clasificación, cuando no pudo clavar su vuelta definitiva para acabar en un lugar mejor, en Sky Sports Italia un periodista le preguntó si ese se podría decir que era su primer error de la temporada, y el holandés contestó negándolo y lanzando un guante: "Diría que no. Y estaría feliz de invitar a cualquiera en el paddock y conducir este coche más rápido que yo".

Con el otro Red Bull, su compañero Sergio Pérez cayó eliminado en Q1, 18º, y esa fue, según Verstappen, la prueba de que el monoplaza de los de las bebidas energéticas no estaba al 100% en el complicado circuito de Montecarlo.

Explicando cómo vivió él los momentos clave de la clasificación, dijo: "Estaba apretando a tope. El coche es super difícil. Entré en la primera curva y de repente el coche se te echa encima. No fue nada que supusiera un gran error, pero el coche está literalmente en el filo de la navaja para conducirlo".

¿Faltó confianza? "Me sentía cómodo, a media y alta velocidad el coche es bastante rápido, pero en todas las partes con baches, saltaba mucho, así que me limitaba a conducir con eso, intentando optimizarlo todo. Pero todo era muy difícil de controlar. Me sorprendió que estuviéramos tan cerca durante la mayor parte de la clasificación, pero supongo que algunos aún no habían dado con la vuelta o lo que sea. Siempre se puede mejorar, pero no estoy decepcionado con mis vueltas ni intento mejorar más. Basta con mirar dónde estamos. Somos P18 y P6. Normalmente, Checo es muy bueno en circuitos urbanos, ahí se anima y creo que eso ya dice bastante, que esté en esa posición, así que no puedo estar decepcionado con ser sexto".

Verstappen no ganó en Miami, donde se impuso Norris (no sin fortuna), y sí ganó en Imola aunque con el McLaren pegado a él. Cuando se le preguntó si estaba preocupado por tres rondas consecutivas con ciertos problemas, explicó: "Han sido diferentes problemas. Probablemente en Miami no conseguimos el equilibrio correcto y quizás también con los neumáticos. En Imola, creo que conseguimos dar la vuelta bastante bien, pero debido a todos los problemas, probablemente no estábamos al máximo con el neumático duro. Pero en general, el rendimiento fue bastante bueno. Pero sabía que este de Mónaco iba ser uno de nuestros fines de semana más difíciles y así lo hemos demostrado. Soy consciente de que no somos perfectos, y tenemos que trabajar, tenemos que entender mejor nuestras limitaciones e intentar trabajar en ello".

Por último, ante la pregunta de si eso le hace pensar que el campeonato está ahora abierto, sentenció: "Ni siquiera pienso en eso. Ya sabes, la temporada es muy larga. Pueden pasar muchas cosas y una mala carrera no definirá el campeonato. Pero sé que para ganar un título, tienes que ser consistente, y eso es lo que tenemos que intentar ser".