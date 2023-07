Verstappen explica su "incidente" en el pitlane en la clasificación

El piloto holandés, que consiguió la pole tras superar a Lando Norris por dos décimas, dañó su alerón delantero en el pitlane antes de que se reanudase la Q1 tras una larga bandera roja.

Al salir de su garaje, Max Verstappen fue capaz de unirse al carril de boxes sin chocarse con el muro y rompió el lado izquierdo de su alerón delantero. Eso provocó sonrojos, ya que Red Bull llevó el coche de vuelta al box para un rápido cambio de morro, lo que le hizo salir a pista el último.

Tras una frenética Q1, el #1 explicó que era muy difícil detectar las zonas con más agarre del circuito, y que la rotura de su alerón delantero se produjo al salir del garaje.

"En la última vuelta, por supuesto, tuve mi pequeño 'incidente' en los boxes, donde rompí mi alerón delantero", dijo Verstappen, haciendo referencia a un vídeo famoso de su reacción y la de Charles Leclerc tras un choque durante sus carreras de karting cuando eran niños.

"Tuve un poco de subviraje al salir del box, 'demasiado' agarre trasero. Y tuvieron que montarme un alerón delantero nuevo, pero eso significaba, por supuesto, que iba a salir en la parte de atrás para empezar esa vuelta final".

"Y fue bastante emocionante. La vuelta de salida, adelantando a algunos coches aquí y allá para poder hacer una vuelta. Por suerte todo fue lo suficientemente bien, pero eso demuestra que también puede pasar al contrario y quedarte fuera".

"Cuando llegué a la curva 15 me fui recto, no podía ver [las partes mojadas]. Fue muy raro porque las curvas 15 y 16 estaban un poco húmedas y era muy difícil ver dónde estaba exactamente, sólo podías sentirlo".

"Me llevó un poco de tiempo controlarlo. Pero en general, yo sólo estaba tratando de completar las vueltas, sabíamos que teníamos un coche rápido, por lo que no hay que arriesgarlo todo en el camino para pasar".

Preguntado por si el hecho de romper su alerón delantero había mermado su confianza, Verstappen bromeó diciendo que tenía miedo de volver a salir de su garaje antes de restarle importancia.

"Creo que ahora tengo miedo de salir de mi box", dijo entre risas el holandés.

"Quiero decir, no, no tiene nada que ver con la confianza. Mi ingeniero me preguntó qué había pasado, le dije que había subvirado, así que sí, cosas que pasan".

"La última vez que choqué contra un muro fue aquí hace un par de años, así que estas cosas pasan. Había chocado algunos coches antes en el pitlane, pero nunca en la Fórmula 1".

Verstappen también rozó otro momento de drama al final de la Q1, en la que se encontró con Lewis Hamilton antes de empezar sus últimas vueltas rápidas y le costó abrirse el camino.

Delante de él, el de Mercedes comenzó a zigzaguear en la recta de Wellington, pero Verstappen dijo que sus propios neumáticos fríos y el calentamiento de las gomas del siete veces campeón hicieron que la situación pareciera peor de lo que era en realidad.

"Fue justo en la vuelta de salida. Tenía los neumáticos muy fríos porque la mayoría de la gente que tenía delante llevaba neumáticos nuevos, pero yo me quedé con mi juego de gomas usadas".

"Simplemente intenté pasar, pero por supuesto él estaba intentando calentar los neumáticos, así que me llevó un poco de tiempo encontrar el espacio para pasar", concluyó.