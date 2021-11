Hasta la clasificación no se verán todas las cartas, dice Verstappen

Max Verstappen lideró la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar 2021 de F1 con una ventaja de más de cuatro décimas Pierre Gasly, que acabó por encima de los dos Mercedes con su AlphaTauri.

Sin embargo, en los únicos entrenamientos nocturnos del fin de semana, en las mismas condiciones que veremos en la clasificación y la carrera del domingo, el panorama general de la parrilla cambió. Ahí fue Valtteri Bottas quien acabó primero, con un tiempo de 1:23.148 con neumáticos blandos, una marca mucho mejor que el 1:23.723 del neerlandés en los Libres 1.

En la noche catarí, el finlandés dejó a 0.350s al piloto de Red Bull, que se llevó el consuelo de batir a Lewis Hamilton, cuarto en esa FP2.

No obstante, esos resultados no son representativos para un Verstappen que considera que no se sabrá la verdad hasta que se dispute la clasificación, tras unos entrenamientos donde lo más útil para él fue entender el comportamiento de los diferentes neumáticos.

"Era la primera vez que salíamos a este circuito de noche, así que era importante entender cómo reaccionaría el coche. Para mí, el cambio entre el neumático medio y el blando ha sido bastante grande. Por eso creo que con los blandos no fue tan increíble, pero insisto, era la primera vez que rodábamos aquí, así que había que entender muchas cosas", dijo el #33 ante la prensa en Losail.

"Es demasiado pronto para decir si estaremos ahí (en la lucha por la pole), pero lo veremos mañana. Todavía hay muchas cosas que analizar porque todo es muy nuevo".

El trazado de Losail ha supuesto un reto para los pilotos y equipos, con una alta dificultad para poder seguir a otro piloto. Al igual que otros circuitos de Oriente Medio, como Bahrein o Abu Dhabi, la arena que se introduce en el circuito es un factor que los ingenieros deben tener en cuenta para la puesta a punto, pero también tiene un efecto sobre la conducción de los pilotos.

A eso se suma lo estrecho de la pista, que ha provocado algunos encuentros entre monoplazas lentos y rápidos. Incluso con eso, Verstappen calificó positivamente la decisión de la Fórmula 1 de añadir esta pista al calendario.

"Hay que aprender un poco el circuito, pero siendo sincero, ha sido muy divertido conducir. Creo que es una pista muy bonita. Es difícil de decir (el comportamiento de los coches) para la carrera. Con estos monoplazas es muy complicado de seguir a otro, aunque creo que a una vuelta será muy bueno", finalizó el líder del campeonato.

Galería: así ha comenzado Max Verstappen el fin de semana del GP de Qatar 2021 de F1

