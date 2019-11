Verstappen culpa a Hamilton de su incidente en Q2

El piloto de Red Bull fue superado por el de Mercedes, en un grupo de coches que preparaban sus últimas vueltas en la Q2.

Mientras Verstappen intentaba volver a adelantar a Hamilton en la penúltima curva, el inglés intentó hacer lo propio con Daniil Kvyat, y se cerró en la curva a izquierdas intentando evitar al Toro Rosso. Esto, a su vez, obligó a Verstappen a salirse un poco de la pista.

"Estábamos todos en fila para hacer nuestra vuelta, para llegar a la última curva, y creo que Sebastian era el primer Ferrari y luego Charles, y luego tenía a Daniil delante de mí", dijo Verstappen.

"Y todos estábamos frenando, y Lewis pasó como si no hubiera nadie, y no le importó. Así que yo pensé 'Si no te importa, a mí tampoco'. Quería recuperar mi posición, porque en ese momento todo el mundo se respeta para empezar la vuelta”.

"No sé si es arrogancia o qué. Pero pensé que si me pasaba, le pasaría, si me fastidiaba, yo haría lo mismo. Afortunadamente no fue Q3 y yo ya había marcado mi tiempo".

Verstappen tenía al Toro Rosso de Daniil Kvyat muy cerca al entrar en el último sector en la Q2, con Sebastian Vettel más adelante, pero ralentizando la marcha en preparación de su propia vuelta rápida.

Mientras tanto, Hamilton fue advertido de que habría "un poco de atasco" en el sector final durante la vuelta. Después de que se le dijera que los Ferrari estaban a la cabeza y que "aún no habían llegado", Verstappen fue superado por Hamilton al final de la vuelta, antes de recuperar la posición.

Mientras el holandés comenzó su propia vuelta rápida, dijo por radio a su equipo: "Lewis nos jodió a todos, así que lo que está pasando es su maldito problema”.

Kvyat quedó eliminado de la clasificación en la Q2 después de no haber conseguido entrar en el top 10 con su vuelta rápida tras el incidente, y comenzará en la 13ª posición, después de que su mejor giro fuera eliminado por sobrepasar los límites de la pista.

Verstappen clasificó tercero, mientras que Hamilton, que puede ganar su sexto título el domingo, saldrá quinto.

Información adicional de Edd Straw

La parrilla de salida del GP de EE UU de F1 2019