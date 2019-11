Hamilton no espera "hacer milagros" en Austin

Hamilton solo necesita terminar octavo en Austin para sellar su sexto título de Fórmula 1, pero será campeón si Valtteri Bottas, compañero en Mercedes, no gana la carrera.

Con tres grandes premios restantes, incluida la carrera del domingo y 78 puntos en juego, Hamilton tiene una ventaja de 74. Eso significa que Bottas necesita superar a Hamilton por 23 puntos para retrasar el alirón.

Si Bottas gana, Hamilton debe terminar octavo para cerrar el campeonato.

Bottas arrancará la carrera desde la pole position, mientras que Hamilton saldrá quinto después de una sesión de clasificación que describió como "una de las peores que he tenido en mucho tiempo".

"No considero que esta carrera sea particularmente importante", dijo el cinco veces campeón del mundo. "Para mí es tan importante como cualquier otra. No es una carrera destacada para mí. Todavía hay dos más después de esto. La afronto de la misma manera, sin buscar hacer milagros".

"Las cosas suceden por una razón y [la clasificación] es una lección aprendida y trataré de ver si puedo convertir lo negativo en positivo".

Hamilton terminó a tres décimas del ritmo de Bottas, con los cuatro pilotos de cabeza separados por una décima de segundo.

"No mucho [salió mal]", dijo Hamilton. "Simplemente no fue una buena vuelta. Simplemente no tuve dos buenas vueltas. A veces simplemente no lo entiendes. La primera comenzó muy bien. Perdí tiempo en la salida de la curva 11. Luego, la curva 13 y luego la curva 14. Iba 7 u 8 décimas más lento en mi vuelta anterior. Luego bajé cinco, perdí seis, bajé cinco. Así que perdí un montón de tiempo".

Hamilton se vio atrapado en una rifirrafe con Max Verstappen y Daniil Kvyat al final de la segunda parte de la clasificación. Recibió críticas del holandés y del ruso por su papel en el incidente, pero restó importancia a lo que sucedió.

"No fue nada", dijo Hamilton. “Estaba tratando de mantener la temperatura en mis neumáticos, todos iban despacio. Así que seguí adelante. No hay reglas o regulaciones que indiquen que debe permanecer en el mismo sitio. Seguí adelante y él comenzó a intentar competir conmigo. Lo que fue divertido...".

La parrilla de salida del GP de EE UU de F1