Verstappen y los baches protagonizan los libres 1 en Austin

La primera sesión de entrenamientos libres del GP de EE UU de Fórmula 1 2019 estuvo protagonizada por el frío y por los baches del circuito. El trazado de Austin presenta múltiples irregularidades en su asfalto y eso complicó la vida de pilotos y equipos. Algunos llegaron a sufrir problemas con la transmisión de tantas e intensas vibraciones.

Con solo 9ºC en el ambiente y 14ºC en pista, los primeros en salir fueron los dos Mercedes, con varias parrillas para pruebas aerodinámicas en la zona delantera de Bottas y en la trasera de Hamilton. El piloto inglés vuelve a contar con su ingeniero de carrera habitual, Peter Bonnington, que se ausentó en México por temas médicos personales. Aunque se esperaba que estuviera de vuelta en Brasil, ha regresado una carrera antes.

Pirelli ofreció a cada piloto dos juegos de neumáticos prototipos 2020 para esta sesión y los equipos dieron buen uso de ellos.

El primer registro fue el 1:39.846 de Valtteri Bottas, pero a medida que los pilotos mejoraron la confianza con el bacheado trazado, los tiempos fueron bajando.

Tras los primeros 10 minutos, los Haas estaban en cabeza, sacando más de un segundo al resto… un pequeño homenaje en su carrera como locales.

Alexander Albon bajó a 1:35.424 a los 20 minutos, superando en ocho décimas a Grosjean, pero la mitad de la parrilla no había registrado ningún tiempo. Sainz y Leclerc eran los únicos que no habían salido aún a pista, con sus mecánicos ultimando la preparación de sus coches tras encontrar pequeños problemas solucionables.

Lando Norris tuvo un susto antes de finalizar la primera media hora, ya que su reposacabezas se soltó en mitad de su vuelta y el británico tuvo que volver con sumo cuidado de vuelta a boxes. Tras la primera media hora, Albon estaba al frente por 60 milésimas con Vettel.

Sainz estrenó su presencia en Austin a 57 minutos del final, justo cuando la bandera amarilla ondeaba en la curva 9, por un problema de Latifi con la caja de cambios del Williams. Leclerc se estrenó también con los prototipos de 2020, logrando colocarse tercero, aunque con algún contratiempo por los baches.

El piloto español de McLaren dio un susto cuando trompeó en la zona de las S tras perder la trasera del MCL34 con los prototipos para 2020, pero sin mayores consecuencias.

Vettel bajó a 1:34.226 a 45 minutos del final, superando en más de un segundo a Albon, tras montar los blandos de Pirelli. Sainz, por su parte, se metió 7º en su primer intento con blandas.

Verstappen redujo en 0,169 segundos el tiempo de Vettel al poner los blandos a 23 minutos del final, mientras que Leclerc también superaba a su compañero por apenas 0,100 para colocarse segundo, pero la FIA le eliminó el tiempo por superar los límites de pista.

Fueron muchos los pilotos que vieron cómo sus registros eran eliminados por el sistema de la federación internacional por superar los límites de pista. De hecho, Hamilton logró colarse cuarto, pero acabó 8º, tras ver eliminado su mejor registro.

Las conclusiones no son grandes, salvo que a los equipos, según confirmó Marc Gené, no les gustan los prototipos de Pirelli para la F1 2020. Los Mercedes no han tenido vueltas limpias y sus posiciones son anecdóticas.

