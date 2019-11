Leclerc informó de un presunto problema de motor al comienzo de la FP1 en el Circuito de las Américas, y Ferrari tras investigarlo, aclaró que había un contratiempo con el pedal del acelerador.

Varios pilotos se quejaron de lo bacheado que se ha vuelto el trazado de Austin, y los equipos sospechan que pueden generar más problemas durante el fin de semana. El director de Ferrari, Mattia Binotto, confirmó que los baches fueron los que dañaron el pedal de Leclerc.

"Ciertamente está lleno de baches", explicó Binotto. "Decir ahora mismo que no afectará a la fiabilidad sería demasiado valiente, porque quizás durante el fin de semana acabemos viendo que ocurre lo contrario".

"De hecho, esta mañana con Charles tuvimos un pequeño inconveniente por un bache. Fue un problema pequeño, pero es solo un ejemplo".

"Por lo tanto, debe gestionarse, debemos ser conscientes de ello y asegurarnos de que no afecte al resultado".

El español de McLaren, Carlos Sainz, sufrió un gran trompo en las eses durante la FP1 y el CEO de su equipo, Zak Brown, dijo que podría "crear algo de emoción" en la carrera.

"No estoy preocupado por la integridad del coche", añadió. "Pero podría perjudicar a un piloto o dos en la carrera".

El director de Renault F1, Cyril Abiteboul, declaró que no era solo una cuestión de fiabilidad, ya que los equipos podrían protegerse contra los peores baches mediante la adaptación de sus configuraciones.

"El reto es encontrar un equilibrio adecuado entre el sector uno, con el subviraje que pueden crear esos baches con los que puedes sufrir, y el sector tres, con estabilidad y sobreviraje. Será un desafío para todos".

La subdirectora del equipo Williams, Claire Williams, dijo que el piloto reserva que disputó la primera práctica, Nicholas Latifi, informó de problemas al comienzo de la vuelta, y los ingenieros de su escudería ya han identificado el problema.

Latifi dijo: "Los baches de la curva 1 han sido los más grandes que he visto jamás. Eran enormes, probablemente los más grandes que he experimentado en una pista de carreras. Al entrar en la curva 2, que es bastante fácil, la primera vez golpeé un gran bulto, y me sorprendió".

Claire Williams añadió: "Hemos tenido mucho desgaste en las últimas tres o cuatro carreras y nos gustaría un fin de semana sin problemas para que nuestros pobres fabricantes no tengan que hacer mucho trabajo después de este gran premio y antes de Brasil".

Las mejores fotos del viernes del GP de Estados Unidos 2019 de F1