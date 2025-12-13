Grosjean explica por qué Alonso todavía parece un piloto de 25 años

Fernando Alonso lleva casi dos décadas sin levantar un título mundial —el último, en 2006— y, sin embargo, sigue siendo una referencia absoluta en la Fórmula 1. No por nostalgia. No por respeto a su palmarés. Sino por algo mucho más difícil de sostener con el paso del tiempo: el hambre.

Romain Grosjean, ex piloto de Fórmula 1 y rival de Alonso durante buena parte de su carrera, es el último en ponerle palabras a una sensación que recorre el paddock desde hace años. En declaraciones a Motorsport.com, el francés se rinde a una evidencia que ya nadie discute: "Fernando Alonso sigue teniendo 25 años, al menos en su cabeza. Nunca ha envejecido. Tiene la misma pasión que cuando fue campeón del mundo en 2005. Es muy impresionante de ver", afirma.

No es una frase vacía. Grosjean ha competido contra él, ha compartido parrilla, ha visto desde dentro lo que otros solo intuyen desde fuera. Y lo que subraya no es solo el talento —eso se da por descontado—, sino la pasión intacta de un piloto que ya no tendría que demostrar absolutamente nada.

Porque Alonso ya ha vivido lo que a muchos otros les apaga. Ha pasado por coches sin alma competitiva, por proyectos fallidos, por etapas donde ganar una carrera parecía ciencia ficción. McLaren-Honda fue un ejercicio de resistencia; Alpine, un paso intermedio sin premio final; Aston Martin Racing, un destello en 2023 que él convirtió en podios cuando el coche se lo permitió. Cada vez que ha tenido material, ha respondido.

"Cuando el coche es bueno..."

Grosjean lo resume con una sentencia que pesa como un martillo: "Cuando el coche es bueno, puedes contar con Fernando".

Y ahí está la clave. Alonso no se ha quedado por inercia. No está en la Fórmula 1 para rellenar parrilla ni para vivir del pasado. Si sigue, es porque cree —y sabe— que aún puede ganar. Y esa convicción no se finge.

El contraste con otros campeones recientes es inevitable. Esta temporada 2025 ha mostrado una cara poco habitual de Lewis Hamilton, cabizbajo en su primer año con Ferrari, sin podios y lejos de su mejor versión. Alonso ya pasó por ese túnel… y con coches sensiblemente peores. La diferencia es que nunca perdió la chispa.

¿Dónde está el secreto de Alonso según Grosjean?

Ni siquiera ahora, a los 43 años, cuando firmó otro hito silencioso: terminar en el Top 10 del Mundial con un Aston Martin que, sobre el papel, no parecía capaz de sumar los 56 puntos que él logró exprimir. Un ejercicio de maximización pura, marca de la casa.

Para Grosjean, parte del secreto está en algo menos visible: "Es un piloto muy inteligente en la forma en que gestiona su agenda, su calendario, sus viajes. Todo está planificado desde el inicio del año, y eso también forma parte de su longevidad", explica.

Pero la gestión solo sostiene lo que la pasión empuja. Y ahí Alonso sigue siendo una anomalía. Un piloto que, mentalmente, sigue sintiéndose joven. Que habla de 2026 con brillo en los ojos. Un año que no es uno más: nuevo reglamento, Honda de regreso y un coche diseñado por Adrian Newey. Un proyecto que, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a encajar todas las piezas del puzzle.

Alonso lo sabe. El paddock lo sabe. Y sus rivales, también.

Por eso, cuando figuras como Romain Grosjean se detienen a decirlo en voz alta, el mensaje es claro: Fernando Alonso no es pasado. Sigue siendo presente… y quizá, todavía, futuro.

