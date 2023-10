Vandoorne espera que el WEC no comprometa su rol en Aston Martin F1

El piloto belga compartió el papel de reserva del equipo Aston Martin con Felipe Drugovich a lo largo de este año, encajando los viajes a los grandes premios de Fórmula 1 con el calendario de la Fórmula E. Además de estar en el simulador, también tuvo su primera oportunidad de probar el actual AMR23 en pista en un test de neumáticos Pirelli en Spa-Francorchamps.

Sin embargo, la próxima temporada competirá en el WEC a tiempo completo, junto con sus compromisos en la categoría eléctrica, lo que reducirá su disponibilidad para estar al servicio de los de Silverstone los fines de semana. A pesar de ello, Stoffel Vandoorne cree que todavía puede hacer una buena contribución a la escudería: "Obviamente, hay mucho trabajo, y solo un número limitado de días al año".

"No obstante, creo que todavía es posible estar involucrado con Aston Martin. Por supuesto que requiere un poco de gestión con todas las partes, y todo el mundo tiene que ser consciente de cuáles son las prioridades, cuáles son mis disponibilidades", dijo.

"Y mientras todo el mundo esté de acuerdo, será posible, y creo que, por encima de todo, también depende de mí ser muy claro al respecto con todas las partes, en términos de dónde emplear mi tiempo, pero también de cómo gestionar todos mis viajes y mis niveles de energía, ¡porque se pasa mucho tiempo en los aviones! Me estoy asegurando de que eso no afecte a mis carreras, digamos", añadió.

En algunos casos, el calendario de Stoffel Vandoorne jugará a su favor, por ejemplo cuando a la prueba de Fórmula E de Tokio le siga inmediatamente el fin de semana del Gran Premio de Japón: "Por supuesto, hay carreras en las que encajará bastante bien si estás en la región correcta, y otras en las que es otro continente, lo que no es bueno, obviamente. Lo que quiero evitar es ir de un continente a otro y gastar mucha energía en eso para nada".

Vandoorne reconoció que con 24 grandes premios para los equipos de Fórmula 1, siempre necesitarán más de un reserva, y que mantenerse en forma en otra categoría es beneficioso: "Como puedes ver, en Aston Martin estamos Felipe [Drugovich] y yo, así que somos dos, y lo que hay que hacer es repartirse ese papel. No me gustaría llegar a 24 carreras y no conducir nada".

"¿Cómo puedes estar preparado, si tienes que subirte al coche? Como piloto de carreras, todavía tienes que competir, y todavía tienes que conducir, y esa es la mejor preparación para estar preparado", dijo. "Lo bueno es que Aston Martin lo entiende, sabe que tienes que correr para estar en forma y listo para dar el salto, yo diría que desde ese punto de vista es bueno".

Stoffel Vandoorne, que corrió para Peugeot en prueba de Fuji del WEC, está entusiasmado con su programa a tiempo completo: "Siempre he sido una especie de aficionado del WEC desde que lo probé por primera vez en 2019 con SMP, e hice una temporada completa en LMP2 en 2021".

"Después, siempre fue mi deseo volver, pero con un fabricante en la clase más alta. Estoy contento de estar ahora con Peugeot, que obviamente tiene una gran historia en el automovilismo deportivo", continuó. "Especialmente en una época en la que las carreras de coches deportivos están creciendo tanto y tienen tanta expectación, es genial formar parte de ello. Le Mans es una de las carreras que más espero, es un acontecimiento especial, espero poder luchar algún día por la victoria en esa cita".

