Peugeot llega a las cuartas 24 Horas de Le Mans del 9X8 con objetivos realistas

Peugeot afronta las 24 Horas de Le Mans de 2026 con su 9X8, con la seguridad que le da un Hypercar ya probado y las dudas sobre un rendimiento que parece haber alcanzado su techo. No obstante, el fabricante francés sigue contando con su primera pole position en el WEC, conseguida el mes pasado por Malthe Jakobsen en Spa-Francorchamps, pero ese gran logro no altera en absoluto la necesidad de fijarse un objetivo "razonable".

"Eso demuestra que, cuando todo sale a la perfección, el rendimiento del coche está ahí", explica Emmanuel Esnault, que este año ha asumido la dirección del programa de resistencia de Peugeot. "Ahora hay que trasladar eso a las condiciones de carrera, para que los pilotos puedan sacar todo el potencial de forma cómoda, regular y serena".

"Lo mejor, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo quiere", añade sobre el objetivo en Le Mans. "Pero hay que ser razonables. Sabemos, en términos generales, dónde nos encontramos en cuanto a rendimiento, y somos realistas con nuestras ambiciones. Si pudiéramos alcanzar el top 5, sería un resultado magnífico".

Históricamente, y desde sus inicios en 2023 —por aquel entonces sin alerón trasero—, el Peugeot 9X8 siempre se ha comportado bastante bien en el Circuit de la Sarthe en Le Mans. Su ADN no ha cambiado y, por lo tanto, el equipo francés espera que vuelva a ser así.

"Es un terreno de juego que puede adaptarse mejor a él que otros circuitos por los que hemos pasado, más que Imola, por ejemplo", admite Emmanuel Esnault. "El coche está más a punto para este tipo de circuito, pero la diferencia es que aquí nos enfrentamos a un hito del automovilismo: son 24 horas, es muy largo, con más de 30 curvas, puntas a 330 km/h, curvas lentas de 90 grados... El reto es enorme, pueden pasar muchas cosas".

"Cuanto más avanzo en la vida, más me doy cuenta de lo difícil que puede ser una victoria en la general en Le Mans. Es increíble la cantidad de factores que deben alinearse para ganar en Le Mans".

Un «techo de cristal» en el potencial del Peugeot 9X8

Emmanuel Esnault, director del equipo Peugeot Totalenergies Foto de: Rainier Ehrhardt

Entre Spa y Le Mans, Peugeot ha completado os test en Le Castellet para "validar diferentes pequeñas opciones técnicas", antes de realizar un shakedown en Magny-Cours con el fin de validar el montaje de los coches antes de llegar a La Sarthe. "Estamos listos, Alea jacta est", afirma Emmanuel Esnault, quien recuerda que probablemente se haya alcanzado el límite de potencial con el 9X8.

"Conocer la base significa que conocemos sus puntos débiles, y tenemos que sortearlos", precisa. "En términos de fiabilidad, se supone que es una ventaja, porque inevitablemente tenemos un poco más de perspectiva, y también en términos de explotación, ya que el equipo técnico conoce el coche a fondo".

"Pero llegamos a una especie de techo de cristal en cuanto al rendimiento que se puede sacar. El potencial, en comparación con los que llegan potencialmente con un comodín o un coche nuevo, es inevitablemente menor".