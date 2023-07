Tsunoda compara el trabajo de Nyck de Vries con Niki Lauda en F1

La escudería de Faenza prescindió de Nyck de Vries en favor de Daniel Ricciardo, cuando solo habían transcurrido diez carreras desde el inicio de la temporada en la que se estrenaba a tiempo completo. Su compañero, Yuki Tsunoda, afirma que aprendió mucho del neerlandés a pesar de que él era un piloto más experimentado en la Fórmula 1, concretamente en cuanto al feedback.

La película Rush, de 2013, destacó la aguda sensibilidad de Niki Lauda al comportamiento de los coches de carretera y de carreras, y el japonés comentó que los comentarios del campeón del mundo de Fórmula E tenían un nivel similar de detalle.

"Especialmente los comentarios de después de la sesión", dijo cuando se le preguntó por los comentarios de Nyck de Vries. "Con el equipo, cómo se comporta el coche, es realmente específico. Nunca había visto a un piloto así, diciendo cosas tan específicas, describiendo cada detalle, y haciéndolas fáciles de entender, es realmente específico".

"Puedo entender el por qué de tan exitosos resultados en el pasado. Son esos aspectos donde quizá fueron un poco limitantes para mí, y donde tengo que dar un paso adelante", aseguró Tsunoda. "Y probablemente Nyck [de Vries] fue un buen ejemplo y una buena referencia de lo que tengo que hacer, así que sí, especialmente en esos lugares".

Cuando se le pidió que describiera el nivel de descripción que de Vries aportaba sobre el coche, respondió: "Cómo se comporta el coche en curva, parte de la frenada, entra tardía, y salida a mitad de curva. Obviamente, yo comento sobre cada parte de las curvas, cómo se comporta el monoplaza, pero él habla un poco más, como él dice, sobre las limitaciones, además de sugerir el tipo de opciones para resolver esos problemas. También para el desarrollo futuro".

"Lo que más me impresionó fue el último día en el test de Abu Dhabi. Condujo nuestro coche y describió cómo se comportaba el alerón delantero en las curvas, y dio casi en el clavo, como en la entrada, cuánto se desviaba el alerón delantero en las curvas, y ese tipo de flexión hacía que nuestro coche tuviera ese comportamiento", explicó el nipón de AlphaTauri.

"Él casi podía adivinar lo que el alerón delantero hace y daba en el clavo sobre lo que el tipo de característica y qué tipo de diseño que estamos haciendo para el alerón delantero. Acabo de ver Rush, y Niki Lauda decía muy buenos comentarios sobre el coche, probablemente sea como Niki Lauda".

Tsunoda dijo que estaba trabajando en el simulador de Red Bull en Milton Keynes cuando se enteró del cambio de compañero de equipo: "Christian [Horner] me lo dijo justo antes de que se publicara la noticia. En realidad, cuando nos encontramos de casualidad en la fábrica me lo dijo, así que no lo supe hasta ese día cuando el equipo lo hizo público".

"Ya había rumores. Así que no me sorprendió mucho, pero todavía me sorprendió cuando me enteré. Fue algo rápido", dijo el japonés de los de Faenza. "Le mandé un mensaje después de la noticia. No sabía si era bueno decirlo o no, pero le dije lo que sentía y también le mostré mi agradecimiento. Y él me respondió con un mensaje muy bonito. Somos amigos, es una persona muy buena y respetuosa, y yo respeto muchas cosas de él".

Cuando se le preguntó si de Vries debería haber tenido más tiempo, dijo: "Creo que estas diez carreras, especialmente la mayoría, o un par de ellas que él no conocía, así que creo que sí".

Y añadió: "Creo que estaba haciendo un buen trabajo hasta la última vez. Por su tiempo por vuelta y por cómo se comportaba en el equipo, puedo decir que estaba ganando confianza poco a poco. Así que sí, es un poco sorprendente".