Tardozzi: "Era solo cuestión de esperar, todos sabemos quién es Marc Márquez"

El gran sueño era que la victoria 100 en el centenario de Ducati llegara hace una semana en el Gran Premio de Italia, la carrera de casa para el fabricante de Bolonia. Pero hace una semana, Marc Márquez no estaba aún en disposición, fisicamente, de optar al triunfo en un circuito tan demandante como es Mugello. Sin embargo, los astros se alinearon con la llegada a un trazado de izquierdas como Balaton, y la genialidad del corredor español, capaz de sobreponerse a una doble operación hace menos de un mes, puso el resto para firmar su primer doblete de la temporada y engancharse, justo a tiempo, a la lucha por el campeonato del mundo.

"100 es un número importante, una gran combinación. Las 100 victorias de Ducati. Las 100 victorias de Marc, que son tantas para un piloto, y los 100 años de Ducati, espero que también alcancemos los 100 campeonatos, aunque creo que ya no estaré aquí", bromeó Davide Tardozzi este domingo por la tarde en Balaton, tras el triunfo de Márquez y el tercer puesto de Pecco Bagnaia en el GP de Hungría.

El veterano team manager de Ducati, celebró la victoria de Marc y aunque pidió calmar los ánimos no descartó que el español, una vez se recupere al cien por cien, pueda reengancharse a la lucha por el campeonato.

"Somos muy conscientes de cómo son las carreras y los campeonatos: en veintidós grandes premios cualquier cosa puede pasar. Empezamos con algo de mala suerte, con algunos problemas. Nuestros rivales fueron más competitivos al principio, pero también sabemos esperar", dijo.

Davide Tardozzi, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sabemos que llegará el momento adecuado. Sabemos que Gigi (Dall'Igna) y sus ingenieros siempre tienen un as debajo de la manga. Al principio no parecíamos tan competitivos como en años anteriores, pero creo que solo necesitábamos esperar un poco. También sabemos que hay circuitos donde sufriremos más que en otros", continuó el veterano ex piloto.

Para Tardozzi la capacidad de Marc está fuera de toda duda, pero no por ello deja de sorprenderle.

"Dominar de esta manera, con la pole position, victoria y récord de pista el sábado, victoria y récord de pista el domingo... Tengo que ser honesto, no, no me lo esperaba. Por eso amamos a Marc: porque nunca deja de sorprendernos. Dicho esto, sabemos que lo más importante para él es volver al 100%. Porque a pesar de todo, no lo está. A pesar de la victoria, no está al 100%. Para nosotros, lo más importante es, carrera a carrera, que recupere su mejor condición física", valoró.

El propio Márquez avisó de que en circuitos como Brno y Assen, los dos próximos, volverá a tener problemas con su físico.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ducati Corse

"Creo que Marc habla de lo que siente físicamente. Luego, otro Marc le dice: 'Puedes hacerlo aún mejor'. Así que creo que dice la verdad. Pero también es cierto que mentalmente puede manejar situaciones que otros probablemente no podrían. Y eso le da aún más mérito a este piloto".

Pese a sus bajas y lesiones, Marc recortó, en un solo fin de semana, 30 puntos al líder, Marco Bezzecchi (180 puntos), situándose ahora quinto de la general a 72, cuando aún faltan 14 grandes premios y hay 518 puntos en juego.

"Ya lo pensaremos más tarde. Ahora mismo, repito, queremos que vuelva a estar en plena forma. Porque Marc está increíblemente cansado", no quiso lanzar las campanas al vuelo el italiano.

"Todavía tiene algunos problemas, así que lo más importante es que vuelva a estar en forma. Entonces, ya sabemos quién es Marc, lo conocemos. Así que cuando vuelva a estar en forma y tengamos una moto competitiva, sabremos cómo terminarán las carreras", sentenció.