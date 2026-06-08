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Hulkenberg responde a Sainz y se defiende de su accidente en Mónaco

Carlos Sainz perdió los puntos en el GP de Mónaco 2026 de la F1 tras un choque provocado por Nico Hulkenberg, una acción por la que se defiende.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz parecía tener los puntos prácticamente asegurados este domingo en el Gran Premio de Mónaco 2026, sobre todo tras una gran estrategia de Williams en la que él y su compañero Alex Albon se ayudaron mutuamente a tener "paradas gratis" ralentizando al resto del pelotón para mantenerse ambos en la zona de puntos.

Sin embargo, tras dos coches de seguridad y una bandera roja por dos accidentes en la última curva de Montecarlo, donde el asfalto se estaba levantado, hubo una resalida en parado que lo cambió todo.

Al llegar a la famosa curva de Loews con toda la parrilla agrupada, Nico Hulkenberg se encontraba luchando con Esteban Ocon por la novena posición, pero el movimiento del piloto alemán por el interior acabó provocando un toque con la rueda trasera izquierda del Williams de Sainz, que hizo un trompo, tocó el muro y tuvo que abandonar.

Tras la carrera, el piloto español se mostró decepcionado con Hulkenberg: "Es algo raro, porque con tanta experiencia y sabiendo que en Mónaco en la curva 6 todo el mundo tiene que frenar más porque sino no cabemos todos, es muy raro que alguien con tanta experiencia como él sea capaz de llevarte puesto en una curva así".

Todas las declaraciones de Sainz al respecto:

Sin embargo y como era de esperar, el piloto alemán de Audi defendió su propia posición en este incidente, asegurando que simplemente se trababa de incidente de carrera y que no podía hacer nada más para evitar el toque.

"Si haces una salida en parado con siete vueltas por disputarse, por supuesto, va a estar caliente. Tuve que evitar a Esteban, tuve que meterme por dentro para no chocar por detrás con él. Terminé en el interior en la curva de Loewe, con el volante al límite. No podía girar más y no puedo desaparecer, Carlos obviamente ya venía por fuera y terminamos tocándonos".

"Sí, fue desafortunado, pero no sé qué decir realmente. Son carreras", añadió.

Eso mismo no fue lo que pensaron desde Dirección de Carrera de la FIA, ya que el incidente fue investigado por los comisarios y, tras la carrera, Nico Hulkenberg recibió una sanción por causar una colisión que fue especialmente dolorosa para Carlos Sainz.

Te interesará:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

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Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

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