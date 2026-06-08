Wolff sobre las sanciones a Russell: "Sin duda, ha sido un error nuestro"

El director del equipo Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, ha asumido la responsabilidad por el error en la parada en boxes que provocó una penalización en forma de drive through para George Russell en el Gran Premio de Mónaco.

El piloto británico vivió un fin de semana desastroso en El Principado, donde salió sexto tras ser ampliamente superado por su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, en las tres sesiones de clasificación.

Russell ganó una posición en la salida tras el abandono de Max Verstappen, pero se quedó atascado detrás de Isack Hadjar, cuyo Red Bull tenía problemas de motor.

En consecuencia, Russell estaba a 49 segundos del líder de la carrera, Antonelli, cuando entró en boxes en la vuelta 31 en un intento de adelantar a Hadjar, pero fue uno de los cinco pilotos que infringieron el límite de velocidad en el pitlane y recibieron una penalización de cinco segundos.

"No estoy muy seguro de cuál fue el motivo de la penalización y de las muchas otras sanciones, ya sea por cortar [la entrada al pitlane] y, obviamente, que el tiempo en el pitlane sea demasiado rápido, porque habrá habido una docena de incidentes por exceso de velocidad en el pitlane", comentó Toto Wolff de forma exagerada.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El intento de undercut tuvo éxito, pero cuando Russell volvió a entrar en boxes bajo el coche de seguridad tras el accidente de Lance Stroll, los mecánicos de Mercedes no cumplieron con la penalización.

"Claramente fue un error nuestro", admitió Wolff. "Tenemos que revisar la comunicación, si realmente esperábamos que entrara, porque lo que recuerdo es que se quedara fuera y no entrara. Pero, en cualquier caso, hay que estar atentos, y no lo estuvimos".

En consecuencia, a Russell se le impuso un drive-through. La carrera se detuvo con bandera roja cuando Charles Leclerc se estrelló en la misma curva Antony Noghes que Stroll en la reanudación tras el coche de seguridad, por lo que Russell tuvo que cumplir el drive through tras la segunda salida en parado, en la que superó a Hadjar para subir al tercer puesto, pero entonces cayó hasta la 14ª plaza, aunque subió a la 12ª al final de la carrera gracias a las sanciones impuestas a Sergio Pérez y Nico Hulkenberg.

Cuando se le pidió que explicara la confusión con la parada en boxes y la penalización, Russell dijo: "Me impusieron un drive through porque hubo mucha confusión en el último momento. Se suponía que debía seguir en la pista, pero entonces la FIA nos hizo pasar a todos los coches por el pitlane".

"Le pregunté al equipo: '¿Me paro a cambiar neumáticos o no?'; no obtuve respuesta, pero vi mi juego de neumáticos allí preparado. Todo pasó demasiado rápido y supongo que el mecánico no recibió el mensaje de que tenían que dejar el coche quiero durante cinco segundos para cumplir la penalización".

"Entonces dije por radio que estaba dispuesto a cumplir la penalización en la siguiente vuelta, porque tenía una ventaja de 20 segundos sobre Gasly, que venía detrás de mí. Pero las normas dicen que no cumplimos la sanción correctamente y el castigo por ello es un drive through. Con el fallo del software, probablemente gané una décima de segundo en todo el pitlane y perdí 13 posiciones, así que...".

En definitiva, fue le segundo domingo consecutivo sin puntuar de Russell, lo que significa que su desventaja respecto a Antonelli en la lucha por el título se ha disparado de 18 a 68 puntos en un par de semanas, aunque aún quedan 16 grandes premios por disputar.

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Información adicional de Filip Cleeren

George Russell, Mercedes Foto de: EYE4images / NurPhoto vía Getty Images