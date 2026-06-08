"Lo que ha pasado era previsible": algunos pilotos opinan sobre el accidente en Balaton

Algunos pilotos de MotoGP expresaron opiniones dispares sobre el accidente múltiple en la curva 1 de Balaton Park, provocado por Jorge Martín al inicio del Gran Premio de Hungría.

El piloto español perdió el control de su Aprilia al frenar en la primera curva de derechas, y chocó contra su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, dando lugar a un efecto dominó en el que también se vieron implicados Fabio di Giannantonio, Raúl Fernández y Fermín Aldeguer.

Tanto Martín como Bezzecchi sufrieron contusiones en el incidente, pero las primeras pruebas médicas no mostraron fracturas. Este fue, además, el segundo accidente de este tipo en tres fines de semana de carrera, después de que Johann Zarco sufriera una grave lesión de rodilla durante la primera resalida del Gran Premio de Catalunya del mes pasado.

El incidente se produjo, además, en un contexto de preocupaciones por la seguridad en el circuito de Balaton Park, donde los pilotos ya se habían quejado de la falta de agarre en la curva 1, que había sido reasfaltada en los días previos a la carrera.

Luca Marini vio el accidente desde una toma de cámara aérea tras la carrera y afirmó que era totalmente previsible, ya que los pilotos están ansiosos por ganar terreno desde el principio en un circuito donde adelantar es notoriamente difícil.

"Bueno, en mi opinión, esto era previsible", dijo el italiano de Honda. "En la sprint fuimos muy cautelosos, pero ya en la carrera larga lo arriesgas todo ahí, porque sabes que puedes conseguir un buen resultado si terminas la primera vuelta entre los tres primeros".

"El trazado no ayuda porque tienes que frenar hasta los 40 km/h. No ayuda porque cada posición que ganas allí es un piloto menos al que tienes que adelantar en 27 vueltas, así que se da esta combinación. Además, no han hecho un buen trabajo con el asfalto. Hablamos mucho con MotoGP, y hubo un malentendido entre ellos y el circuito, y las cosas no salieron bien".

Di Giannantonio, del equipo VR46, fue un espectador desafortunado que se vio envuelto en el incidente, ya que la Ducati de Aldeguer le llevó a caer al suelo. Sin embargo, el italiano pudo volver a subirse a su Ducati y terminar la carrera en duodécima posición, sumando puntos importantes en una jornada en la que los dos primeros clasificados del campeonato no lograron puntuar.

El romano se mostró especialmente crítico con la agresividad de los pilotos en la salida, así como con cuestiones más generales, y afirmó que tiene que "rezar" por su seguridad antes de las carreras: "Pase lo que pase con Jorge, tenemos que evitarlo. Creo que también me refiero a mí mismo, nos arriesgamos demasiado siempre. Y no nos arriesgamos solo a caer, o a perder el control del tren delantero de la moto".

"Nos arriesgamos a poner en peligro la vida de todos los pilotos. Porque este domingo podría haber sido mucho, mucho peor de nuevo, y esto no es nada bueno para nuestro deporte ni para nuestras vidas. Por eso, creo que si no lo entendemos con sanciones leves, tendremos que hacerlo con sanciones más severas. Me parece una locura tener que rezar antes de la carrera, no para hacer una buena carrera, sino para estar a salvo tras la primera curva. Me parece una auténtica locura".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team; Fermín Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Ferenc Isza / AFP vía Getty Images

Jack Miller, de Pramac, sospechó que la caída se debió a que Martín tuvo problemas para desactivar el dispositivo de altura, y pidió la prohibición inmediata de este tipo de mecanismos en las MotoGP, algo que ya recoge el reglamento para 2027, y que se está debatiendo de cara a las salidas de las carreras de 2026.

"[Parecía que] Jorge [estaba] intentando quitar el dispositivo", dijo el australiano, "la moto dio un salto y, una vez que empieza a saltar, es difícil detenerla. Llevo diciendo desde Barcelona, desde que vimos dos accidentes en la primera curva por el mismo motivo, que hay que 'quitarlos'".

"Al fin y al cabo, estamos realizando una maniobra antinatural, especialmente aquí en Balaton, donde la curva 1 estaba bastante resbaladiza. Con el nuevo asfalto, ni siquiera era posible, sin bloquear la rueda delantera, conseguir la transferencia de peso suficiente para desbloquear los dispositivos. Así que, en mi opinión, se trata de otra caída relacionada con el dispositivo".

"Todos estamos en igualdad de condiciones [sin el dispositivo]. Todos llegamos aquí a Balaton, probablemente entre 15 y 20 km/h más rápido, y luego hacemos una maniobra de frenada antinatural. Así que, si quitamos el dispositivo delantero, se le hace la vida más fácil a todo el mundo y todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco en este momento, excepto que el barco va 30 km/h más rápido".