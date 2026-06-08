Mir: "Bastianini se pensó que iba solo en pista"

Joan Mir sufrió un nuevo abandono en una carrera dominical, en este caso en Hungría. El piloto español sigue sufriendo caídas y contratiempos (solo ha sumado 4 puntos en carrera larga, y 7 en sprint en lo que va de curso), y la prueba del Balaton Park significó un nuevo varapalo para él.

El campeón del mundo de 2020 venía sufriendo durante todo el fin de semana, con una Honda a la que le sigue costando en determinados lugares. Uno de ellos fue Hungría, como se vio también con Luca Marini, aunque Diogo Moreira, piloto satélite en el LCR, sí fue capaz de sacar algo más de la RC213V.

Mir se presentaba a la carrera larga con pocas expectativas, pero lo cierto es que sí fue encontrándose bien al principio, en el que también se vio beneficiado por al accidente múltiple provocado por Jorge Martín en la salida, que dejó a cinco pilotos en fuera de juego. Sin embargo, la carrera le depararía a Mir unos cuantos contratiempos, a cada cual peor.

Las presiones de los neumáticos le jugaron una mala pasada, Enea Bastianini le tocó tras irse largo (acción por la que el italiano fue sancionado), lo cual afectó a la Honda, y por último el #36 acabó en el suelo cuando rodaba en la octava posición.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Iban pasando las vueltas, estaba más o menos cómodo, hasta que la alarma de las presiones se me disparó", empezó diciendo Mir a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Eso me dejó sin opciones de atacar, y tuve que esperar a los fallos de los demás. Enea cometió uno, se fue fuera, y al volver, se pensó que estaba solo en la pista. Noté un impacto muy fuerte, se dobló el estribo, perdí varias partes de aerodinámica y la moto hacía cosas raras".

Mir quiso sacar en positivo que pudo pelear delante, pero también fue realista y dejó claro que eso pasó por el accidente en la salida, lo que demuestra que Honda tiene trabajo por hacer: "Hemos luchado por el quinto, el sexto y el séptimo puesto, pero delante nuestro se han caído cinco pilotos. En circuitos como este, sufrimos".

Además, el de Palma aprovechó para abordar lo que pasó en la primera curva, siendo otro de los pilotos que apuntó al reciente reasfaltado en ese punto, lo que dejó la pista excesivamente resbaladiza: "Han reasfaltado hace muy poco, el alquitrán es muy reciente, y resbala mucho. Hemos hecho un carril [de trazada ideal], pero en la parte interior patinaba mucho. Si a eso le añades el perfil, pues ya hemos visto lo que pasa", comentó Mir para cerrar.