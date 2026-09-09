Verstappen vuelve a mirar a Alonso para Le Mans, pero pone una condición

Max Verstappen lleva tiempo dejando claro que su vida como piloto no empieza y termina en la Fórmula 1. El neerlandés busca carreras también fuera del paddock, especialmente en resistencia, y las 24 Horas de Le Mans siguen apareciendo como uno de sus grandes objetivos.

Ahora, en una entrevista con la BBC, Verstappen ha vuelto a confirmar que ha hablado con Fernando Alonso sobre la posibilidad de disputar juntos la prueba francesa, pero también ha dado una razón concreta de por qué el asturiano encajaría tan bien en ese proyecto.

"Lo hemos hablado. Quiero decir, mira a Fernando. Tiene 45 años y sigue volando", reconoció.

No es la primera vez que ambos campeones del mundo coquetean públicamente con la posibilidad de compartir coche en Le Mans, pero esta vez Verstappen fue un paso más allá al destacar una cualidad especialmente importante en resistencia.

"Especialmente para Le Mans, con su experiencia, podría ser una buena opción", añadió.

Y experiencia no le falta a Alonso. El español ganó las 24 Horas de Le Mans en 2018 y 2019 con Toyota y conquistó también el Mundial de Resistencia, por lo que conoce perfectamente una carrera que exige mucho más que velocidad pura.

Ahí está uno de los atractivos de una hipotética pareja Verstappen-Alonso. Más allá de sus currículums en F1, ambos comparten una filosofía bastante parecida: competir en todo aquello que tenga cuatro ruedas siempre que el proyecto sea serio y permita aspirar a algo importante.

Verstappen no quiere ir a Le Mans solo para participar

Eso sí, Verstappen tampoco parece dispuesto a correr Le Mans bajo cualquier circunstancia.

"Tiene que encajar con nuestros calendarios. Tiene que tener sentido. Tiene que ser en mis términos. Y tiene que haber una posibilidad real de ir allí y ganar", aseguró.

La frase resume bastante bien su enfoque. Max no quiere acudir a Le Mans como una aparición puntual ni simplemente para tachar una prueba de su lista. Quiere llegar con el coche, el equipo y el contexto adecuados para ser competitivo.

"Todas las carreras de resistencia", respondió al hablar de sus objetivos futuros. "Eventualmente, por supuesto, también Hypercar. No quiero apresurarlo. Quiero hacerlo en el entorno adecuado. En mis términos. Y siendo competitivo".

Y precisamente por eso Alonso puede encajar tan bien.

El respeto entre ambos nunca ha sido difícil de detectar. Verstappen acostumbra a destacar la velocidad y longevidad del español, mientras que Alonso ha elogiado repetidamente la capacidad del neerlandés. Son de generaciones distintas, pero entienden las carreras de una forma bastante similar.

Nürburgring confirmó que Verstappen va en serio

Por si quedaban dudas sobre hasta qué punto su interés por la resistencia es real, Verstappen señaló las 24 Horas de Nürburgring como la carrera que más había disfrutado en toda la temporada 2026.

"Probablemente la Nordschleife. Fue increíble poder hacer una carrera de resistencia con mis compañeros", explicó.

El neerlandés llegó a colocarse primero después de arrancar décimo durante su stint inicial, en condiciones complicadas por la lluvia, accidentes y zonas limitadas a 60 km/h. Su coche terminó abandonando cuando luchaba por la victoria, pero la experiencia reforzó todavía más su interés.

"Una experiencia increíble. Y pura. Motorsport puro", resumió.

Verstappen quiere volver al Nürburgring para intentar ganar y también contempla dar el salto a Hypercar. Le Mans está en el horizonte, y Fernando Alonso continúa apareciendo como uno de los nombres que Max tiene en mente para compartir ese reto.

Eso sí: si finalmente llegan juntos, Verstappen ya ha dejado clara la condición. No será solo para estar. Será para ganar.