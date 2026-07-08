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Test Pirelli: Antonelli trabaja en las construcciones de 2027 y Albon se centra en los C1 y C2

Antonelli y Albon han dado por finalizado el test de Pirelli en Silverstone trabajando en las construcciones para la temporada 2027 y en los compuestos más duros.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Los test de Pirelli en el trazado de Silverstone han quedado para la historia esta tarde después de una jornada que ha tenido como protagonistas a Mercedes y Williams.

Para el equipo alemán y el británico han salido a pista Andrea Kimi Antonelli y Alex Albon respectivamente, quienes han realizado dos trabajos diferentes, centrándose en distintos aspectos de los neumáticos.

El líder del mundial, que ha salido a pista con el Mercedes W17 con el que este año ya ha ganado 5 grandes premios, ha completado 102 vueltas en total para un total de 600 kilómetros y el mejor tiempo de 1:31.511.

El piloto boloñés ha continuado el trabajo iniciado ayer por George Russell, centrándose en el desarrollo de la estructura de los neumáticos para la temporada 2027.

Durante la mañana, Antonelli ha hecho una serie de screening run, para después centrarse por la tarde en long run orientados a evaluar las soluciones más prometedoras surgidas en la primera parte de la jornada de pruebas.

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

En cuanto a Alex Albon - él, en cambio, al volante del Williams FW48 - ha trabajado mucho con los compuestos C2 y C1.

Por la mañana, el anglo-tailandés ha realizado varias vueltas rápidas, mientras que durante la tarde se ha dedicado por completo a las tandas largas para profundizar en las opciones más interesantes que tiene ahora mismo Pirelli.

Alex ha hecho 97 vueltas para un total de 571 kilómetros y un mejor tiempo personal de 1:31.747. Las temperaturas del aire y del asfalto han sido superiores a las de ayer, con unos 49° centígrados en el asfalto y 34º C en el aire.

Pirelli ha comunicado que los próximos test de desarrollo se llevarán a cabo en el Hungaroring los días martes 28 y miércoles 29 de julio. Los equipos implicados en estas pruebas serán Audi, Alpine y Aston Martin.

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