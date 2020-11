Stewart: "Vettel debería retirarse"

Sebastian Vettel es uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1, después de haber logrado 53 victorias en 251 Grandes Premios y ganado cuatro títulos mundiales consecutivos de 2010 a 2013.

Sin embargo, todo está saliendo mal en esta temporada 2020 que ni siquiera había comenzado cuando la Scuderia Ferrari decidió reemplazar a Vettel con Carlos Sainz para el próximo año. El alemán está cometiendo muchos errores y carece de ritmo, habiendo caído en clasificación ante su compañero, Charles Leclerc, en 11 de las 13 sesiones disputadas. Además, sólo ha sumado 18 puntos, frente a los 85 del joven monegasco.

Vettel finalmente encontró refugio en el equipo de Racing Point, que será rebautizado como Aston Martin en 2021, entrando también como accionista del fabricante británico. Sin embargo, dado su rendimiento actual, Jackie Stewart, tres veces campeón del mundo de F1, cree que sería mejor que colgara el casco.

"Creo que debería retirarse", dijo el mítico piloto escocés en la columna del medio australiano Wide World of Sports. "Vettel está un poco cuesta abajo, no creo que el piloto que hemos estado viendo durante los últimos 18 meses sea el verdadero Vettel. Ha estado en la élite durante mucho tiempo. No importa quién seas, llega un momento en que tienes que retirarte".

Como embajador de varias marcas de lujo durante medio siglo, Stewart aconseja a Vettel que siga ese camino.

"Sebastián ha tenido una carrera fantástica, es un hombre muy agradable, muy bien educado. Ha ganado mucho dinero. En mis tiempos, el deporte de motor no te daba tanto como ahora. Personalmente, gané mucho dinero después de ser piloto. Tengo un contrato con Rolex desde hace 53 años. Llevo 52 años con Moët & Chandon".

"Si quiere, puede ser el embajador perfecto para las grandes multinacionales. Se expresa bien, tiene buenos modales. Tendrá que hacer otra cosa con su vida. Creo que debería quedarse en los deportes de motor, donde es famoso. Lo haría mejor que nadie", concluye el escocés.

GP de Italia 1 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Toro Rosso STR3, Ferrari 2.4 V8. Salía 1º GP de China 2009 2 / 53 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Gran Bretaña 2009 3 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de japon 2009 4 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Abu Dhabi 2009 5 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Malasia 2010 6 / 53 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Salía 3º GP de Europa 2010 7 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Japón 2010 8 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Brasil 2010 9 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Abu Dhabi 2010 10 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Australia 2011 11 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Malasia 2011 12 / 53 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Turquía 2011 13 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de España 2011 14 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Mónaco 2011 15 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Europa 2011 16 / 53 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Bélgica 2011 17 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Italia 2011 18 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Singapur 2011 19 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Corea 2011 20 / 53 Foto de: James Moy Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de India 2011 21 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Bahrein 2012 22 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Singapur 2012 23 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Salía 3º GP de Japón 2012 24 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Corea 2012 25 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de India 2012 26 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Malasia 2013 27 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Bahrein 2013 28 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Canadá 2013 29 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Alemania 2013 30 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Bélgica 2013 31 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Italia 2013 32 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Singapur 2013 33 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Corea 2013 34 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Japón 2013 35 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de india 2013 36 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Abu Dhabi 2013 37 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Estados Unidos 2013 38 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Brasil 2013 39 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Malasia 2015 40 / 53 Foto de: Ercole Colombo Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º GP de Hungría 2015 41 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Salía 3º GP de Singapur 2015 42 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Salía 1º GP de Australia 2017 43 / 53 Foto de: LAT Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º GP de Bahrein 2017 44 / 53 Foto de: Ferrari Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 3º GP de Mónaco 2017 45 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º GP de Hungría 2017 46 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 1º GP de Brasil 2017 47 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º GP de Australia 2018 48 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 3º GP de Bahrein 2018 49 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 1º GP de Canadá 2018 50 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 1º GP de Gran Bretaña 2018 51 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º GP de Bélgica 2018 52 / 53 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º 53. GP de Singapur 2019 53 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ferrari SF90, Ferrari 064 V6 t h. Salía 3º

