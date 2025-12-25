Guerra de motores de F1 2026: la FIA apunta a una luz verde a Mercedes, ¿y el resto?

Sin compromiso: Mercedes y Red Bull Powertrains pueden seguir adelante en su camino con sus unidades de potencia para la Fórmula 1 2026. La FIA habría admitido que la cámara de combustión de sus respectivos motores sería legal si, en las comprobaciones realizadas a temperatura ambiente, se mide una relación de compresión de 16:1. Poco importa si el valor resultante es superior en caliente, como se ha explicado en la polémica de los últimos días. Es el mismo concepto que el de los alerones flexibles: no se mueven con cargas de ensayo estáticas , sino que se deforman literalmente al aumentar la carga aerodinámica.

Si las dos unidades de potencia bajo la lupa alcanzaran una relación de compresión de 18:1, es decir, la medida concedida a los motores endotérmicos hasta la fecha, estaríamos hablando de una ganancia de unos diez caballos. Una disparidad que justificaría el acceso por parte del resto de motoristas a las llamadas 'ADUO', las Oportunidades adicionales de desarrollo y mejora, que permitirán a los fabricantes rezagados compensar el rendimiento perdido con desarrollos adicionales.



De hecho, cada 6 grandes premios de la temporada 2026 (1º-6º, 7º-12º, 13º-18º), la FIA auditará el rendimiento de los motores endotérmicos únicamente, y si hay diferencias que superen una brecha del 2 por ciento de potencia respecto al mejor motor, se podrá conceder un desarrollo, que podrán ser dos si la brecha supera el 4%.

Personas bien informadas afirman que Honda, Ferrari y Audi (que habían escrito una carta a la FIA solicitando aclaraciones sobre la adecuación de la solución de Mercedes al reglamento de 2026) no podrán trabajar en la cámara de combustión antes de 2027, teniendo en cuenta lo largo que es el plazo para realizar cambios en los motores de 6 cilindros.

Hay que recordar, sin embargo, que los motores aún no han sido homologados, y que habrá tiempo hasta el primer gran premio de la temporada para realizar intervenciones puntuales, por lo que no es seguro que nadie no pueda intentar una recuperación, aunque sea parcial.

Hay fabricantes, de hecho, que desde hace años ya no recurren a la fundición para la producción de culatas y cárter, sino que explotan la fabricación aditiva de metales, o la impresión 3D, que permite componer aleaciones muy especializadas y ofrece la oportunidad de diseñar piezas con geometrías muy complejas.

Y si tenemos en cuenta que la "burbuja" se ha hecho mediáticamente famosa desde hace unos días, pero el asunto es conocido por los protagonistas desde hace unos meses, podría haber quien, una vez reciba luz verde de la FIA, intente una persecución de Mercedes y Red Bull Powertrains en la carrera del rendimiento.

Sede de Red Bull Powertrains Foto de: Jon Noble

Todo esto, por supuesto, pone en tela de juicio la fiabilidad: cada fabricante de motores ha llevado a cabo pruebas en el banco de potencia para encontrar una vida útil de, al menos, seis grandes premios para cada motor, y sabemos que el clclo tiene que empezar de nuevo cada vez que se realiza un cambio sustancial.

Las intervenciones, de hecho, corren el riesgo de erosionar el presupuesto tope, reduciendo la disponibilidad económica para otros desarrollos. Así que habrá quien espere a la primera ADUO (GP de Miami) para introducir las novedades, utilizando el presupuesto extra que concederá la FIA, y quien, quizás, no quiera perder el tiempo e intente intervenir antes, introduciendo lo que algunos llaman la "segunda cámara de combustión".



Ha comenzado una carrera de rearme que también repercutirá en otros aspectos reglamentarios: la FIA ha querido mantener esta normativa muy ajustada, evitando filtraciones que pudieran ir mucho más allá del espíritu del reglamento. Pero, según los rumores, incluso en aerodinámica veremos conceptos que intentarán reproducir el efecto 'out wash' en el alerón delantero y los desviadores de flujo en los laterales de los vientres, lo que redundará en una mejora del rendimiento del coche, pero se traducirá en un rebufo mucho más sucio, dificultando los adelantamientos.

Esperemos también a aquellos con la lengua envenenada, que podrían presentar quejas en cada GP para preguntar si los motores de Mercedes y Red Bull cumplirán en todo momento con las limitaciones reglamentarias. En Brackley están tranquilos: habrían mostrado todas las evoluciones de motor a la FIA a tiempo, y los ingenieros de la Federación Internacional de Automovilismo habrían dado el 'OK' a las soluciones propuestas.

En 2020, sin embargo, se produjo el caso de Racing Point, que presentó las tomas de aire de los frenos, que habían sido aprobadas por la FIA, y que luego fueron declaradas ilegales tras una denuncia presentada por Renault. Se impugnó la copia del Mercedes W10 2019, ya que las tomas de aire de los frenos se habían convertido en componentes que no se podían comprar en 2020.

La FIA estimó la denuncia, multando a Racing Point con 400.000 euros y penalizándoles con 15 puntos en el Campeonato de Constructores. La cuestión, por tanto, sigue muy abierta, a pesar de que la FIA concedió una victoria de primeras a Mercedes...