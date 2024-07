Stella responde a Horner: "Eso dice algo sobre su integridad"

En una entrevista con SiriusXM, Christian Horner dijo que en el duelo con Max Verstappen en la carrera de Austria, Lando Norris "quería provocar algo en la curva 3" a propósito.

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, ha reaccionado a esta acusación de Horner y está claro que no le impresiona lo que pueda decir el de Red Bull: "Este tipo de expresiones son bastante irreparables y, hasta cierto punto, también dicen algo sobre la integridad de la persona que las dice", dijo.

El incidente oficialmente fue causado por Verstappen, ya que los comisarios le impusieron una sanción de 10 segundos. Tras la carrera, Andrea Stella también se mostró crítico con dirección de carrera. En palabras del italiano, no habría habido ningún accidente si Verstappen hubiera sido tratado con más dureza en sus duelos con Lewis Hamilton en 2021, cuando ambos lucharon por el título mundial.

Incluso ahora, Stella mantiene que la FIA podría haber intervenido mejor: "El duelo fue entretenido. Fue genial ver una batalla así por la victoria y es una pena que no pudiera continuar ese duelo hasta la bandera a cuadros. Fue una lucha sólida, hasta cierto punto dentro de las normas, pero llegamos a un punto en el que había maniobras que debían estudiarse de inmediato, por lo que ambos pilotos sabían que debían mantenerse dentro de los límites del reglamento. Max, en particular, debería haber sido informado de que algunos movimientos en las zonas de frenado no estaban permitidos", explicó.

Así fue el accidente entre Norris y Verstappen: Fórmula 1 Vídeo: ¡accidente Verstappen-Norris luchando por ganar!

"No hay razón para defenderse así", asegura Stella

Según el director del equipo de Woking, si efectivamente desde dirección de carrera hubieran informado de eso a Red Bull, Verstappen habría empezado a conducir con más precaución y se podría haber evitado el incidente que acabó con la carrera de Norris y que relegó al holandés al quinto puesto final.

"La pelea en sí fue genial, pero el hecho de que no informáramos a los pilotos hizo que se intensificara", juzga el exingeniero de carrera. "En general, tenemos mucho respeto por Max todos", continuó. "Lo que consigue es increíble. Es un gran piloto. Pero no hay razón para defenderse así. A veces hay que aceptar que hay que dar una oportunidad al coche que va detrás simplemente".

Andrea Stella sospecha que en ese caso habría habido un duelo más largo, con Verstappen adelantando a Norris de nuevo con DRS: "Habría sido un espectáculo increíble. Ahora nos lo hemos perdido, pero ojalá podamos volver a vivirlo en el futuro, con las reglas aplicándose y ambos pilotos dentro de las normas".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, lucha con Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

