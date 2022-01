Todo sobre las banderas en F1: significado, reglas, historia y más

Los comisarios de la Fórmula 1 está en primera línea de las carreras, en puestos alrededor de la pista, armados con banderas y botones para advertir de un peligro en una fracción de segundo.

Las banderas de advertencia llegaron a la F1 en 1963 por primera vez, y ahora también se utiliza un sistema de señales electrónico que envía el aviso a la dirección de carrera, los paneles LED luminosos a pie de pista y a los coches.

Hay gran cantidad de señales diferentes, así que aquí tienes un repaso de cómo son y para qué sirven.

Ganar en Fórmula 1 es...

El rapero Stormzy ondea la bandera de cuadros a Lewis Hamilton en Silverstone

Bandera de cuadros

Todo el mundo sabe que se ondea al final de cada carrera, clasificación o entrenamientos libres, pero ¿cuándo apareció por primera vez?

Algunos dicen que fue en las carreras de caballos, otros que fue en las carreras de ciclismo francesas, pero no hay pruebas de ello. La primera vez que se tiene constancia es en una prueba automovilística de Nueva York en 1906, la Vanderbilt Cup.

Sin embargo, se piensas que ondear la bandera a cuadros es sencillo, te equivocas.

En cuatro ocasiones, la bandera de cuadros apareció antes de tiempo: en Argentina en 1978, en Gran Bretaña en 1985, en China en 2014 y en Canadá en 2018.

En 2019, para evitar el error humano, se eliminó este sistema y se incluyó un panel luminoso. Aunque esto no solucionó los problemas, ya que en el Gran Premio de Japón de 2019, este panel se activó una vuelta antes del final, lo que provocó el regreso de la bandera.

Comisario ondea la doble bandera amarilla

Bandera amarilla

Es la que más se utiliza. Significa peligro, y se ondean una o dos al mismo tiempo. Cuando un comisario utiliza solo una, significa que no se puede adelantar y que hay un peligro delante, y si lo hace con dos, los pilotos deben estar preparados para detener el coche si fuera necesario.

También se utiliza al principio de la carrera por los comisarios del muro de boxes para señalizar si hay algún problema en la parrilla.

Cuando sale a pista el coche de seguridad, o su versión virtual, se colocan encima de las banderas unos carteles con las siglas SC o VSC para indicar que es un periodo donde deben rodar con seguridad y a un ritmo determinado.

A pesar de ser una señal clara de advertencia, en el fragor de la batalla, han sucedido casos en los que los pilotos de Fórmula 1 no han hecho caso omiso a las banderas amarilla, como sucedió con Max Verstappen o Valtteri Bottas en el Gran Premio de Qatar.

Bandera verde

Bandera verde

Quizá puedas adivinarlo. Significa que todo está bien, y se utiliza para indicar que la pista está despejada. Aparece en los postes de los comisarios cuando desaparece la bandera amarilla o cuando acaba el peligro en el trazado.

También se ondea para comenzar los entrenamientos o la clasificación, y un comisario la muestra al final de la parrilla cuando todos los monoplazas están en su lugar. Además, la bandera verde se muestra cuando el coche de seguridad para indicar que se vuelve al ritmo de competición.

Bandera roja

Como el color sugiere, detiene toda la actividad en pista. Se usa cuando el trazado está bloqueado o las condiciones para seguir corriendo son demasiado peligrosas.

La primera bandera roja que se ondeó en la Fórmula 1 fue en 1950, la primera temporada de la historia. Fue en las 500 Millas de Indianápolis por la lluvia, y desde entonces, ha aparecido en 77 carreras más.

La temporada 2021 ha tenido la increíble cifra de cinco banderas rojas, la mayor cantidad desde que comenzó el mundial. Apareció en Imola, Azerbaiyán, Silverstone, Hungría y Bélgica, siendo esta última la carrera más corta de toda la historia de la Fórmula 1.

Bandera con líneas rojas y amarillas

Esta bandera implica que la pista está resbaladiza porque una zona tiene aceite vertido o una sección con agua.

Bandera blanca

Bandera blanca

Esto significa que hay un vehículo lento en el trazado, como puede ser una ambulancia, o incluso otro coche de Fórmula 1 haciendo una simulación de salida.

Una de las ocasiones más extrañas en las que se vio fue en 2013, cuando la FIA sacó un camión de bomberos a la pista por un coche que se incendió. Afortunadamente, el líder de la prueba, Sebastian Vettel, bajó el ritmo después de ver esta bandera y por los carteles del coche de seguridad.

En otras categoría, la bandera blanca significa que es la última vuelta de la carrera, pero en F1 no es así.

Bandera azul

Es la que se usa para indicar a un piloto que tiene detrás un coche que va más rápido y que está doblándole.

Si el piloto no deja pasar al coche que es más veloz en tres ocasiones, recibirá una penalización. Esto le ocurrió a Nikita Mazepin en el Gran Premio de Portugal, o a Sergio Pérez y Daniil Kvyat en España.

La bandera azul también aparece a la salida del pit lane para advertir a los pilotos que se incorporan a la pista más monoplazas.

Bandera negra con un círculo naranja

No es una bandera muy habitual, y significa que tienes un serio problema.

Se ondea para indicar a los pilotos que su coche está dañado y que podría ser un peligro para los demás, por lo que debe entrar en boxes inmediatamente para arreglar el monoplaza o para abandonar.

Bandera diagonal blanca y negra

Esta bandera es para un solo piloto, y es el equivalente de la tarjeta amarilla en el fútbol. Se muestra a un único coche para advertir de un comportamiento antideportivo.

Lewis Hamilton recibió esta bandera en el Gran Premio de Malasia de 2010 por hacer un zigzag, que luego se sustituyó por un mensaje por radio. Volvió a aparecer en 2019, con Pierre Gasly en Bélgica, y lo más reciente ocurrió en Brasil en 2021, con la agresiva defensa de Max Verstappen por el liderato contra Hamilton e irse largo en la curva 4.

Bandera negra

Bandera negra

Es la tarjeta roja de la Fórmula 1, y significa la expulsión inmediata, sin posibilidad de recurrir. El piloto debe dirigirse al pitlane y abandonar la carrera.

No se ve mucho, de hecho, solo ha aparecido tres veces en los últimos 20 años.

¡En 2019 se usó en una sesión de entrenamientos libres cuando Haas pidió que se la mostraran a sus propios coches! Seguro que te preguntas por qué, y es que el equipo había perdido todas las comunicaciones por radios y sus pilotos ignoraban la pizarra en la recta de meta de Mónaco.

La última vez que se enseñó fue en el Gran Premio de Canadá de 2007, cuando Felipe Massa y Giancarlo Fisichella fueron expulsados por saltarse el semáforo en rojo de la salida de boxes.

Juan Pablo Montoya vio la bandera negra tres años antes, cuando saltó de su Williams averiado desde la parrilla al garaje para subirse al coche de repuesto. Esto provocó que infringiera la regla de estar fuera del box 15 segundos antes de la salida.

Ayrton Senna sufrió algo similar en su carrera de casa en 1988, cuando su McLaren tuvo un problema en la salida. El brasileño se fue de inmediato al pit lane para arrancar la prueba, y la grada rugió cuando se puso en segunda posición a mitad de la misma, pero poco después vio la bandera negra.

No son las únicas ocasiones en las que la bandera negra ha aparecido en el Gran Circo, ya que Elio de Angelis y Nigel Mansell recibieron en tres ocasiones la expulsión inmediata de la carrera en su trayectoria, la más conocida, por dar marcha atrás en los boxes en 1989 en Portugal, después de ignorar las banderas y chocar con Senna, provocando el abandono del brasileño y del mismo británico.

Michael Schumacher perdió un podio en el GP de Gran Bretaña en 1994 porque no respetó la regla de no adelantar al piloto de la pole position durante la vuelta de formación, y lo hizo dos veces. Aunque el alemán regresó a su posición de salida, en segundo lugar, le sancionaron con un stop and go.

Se quedó en la pista mientras que el equipo argumentaba el caso en su defensa. Los comisarios le mostraron la bandera negra en repetidas ocasiones, pero subió al podio, levantó el trofeo y descorchó el champán. Dos semanas después, la FIA descalificó al germano de la prueba y le sancionó con dos carreras sin competir, además de un multa de 500.000 dólares.

En general, las banderas pueden parecer anticuadas comparadas con la tecnología actual, pero no se puede negar que son una parte icónica de la historia de la F1, y demuestran ser vitales para la seguridad y la competición.