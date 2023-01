Verstappen: "Es imposible pilotar rápido un F1 con subviraje"

Cargar el reproductor de audio

Aunque Max Verstappen se alzó con el título de 2022 a falta de cuatro carreras, con un total de 15 victorias, su rival directo Charles Leclerc ganó dos de los tres primeros fines de semana, y podría haber ganado más en la primera mitad de curso de no ser por los problemas de estrategia y falta de fiabilidad de su equipo.

Frente a una Ferrari inspirada en los primeros compases, Red Bull Racing sufrió varios abandonos, originados por problemas en las bombas de combustible de sus monoplazas. El neerlandés no pudo terminar las pruebas de Bahrein y Australia, ambas con victoria de Leclerc. Tampoco le fue mucho mejor los sábados, donde llegó a ceder una pole en favor de Sergio Pérez, su compañero de box.

El RB18 primigenio no se adaptaba bien al estilo de conducción de Verstappen. La principal razón se encuentra en el peso del coche, que superaba el límite de 798 kg y aumentaba la cantidad de subviraje que sufría a la entrada de las curvas, especialmente en aquellas más lentas. La entrada de nuevos neumáticos, con llantas de 18 pulgadas, tampoco ayudó.

Esa serie de problemas impidieron a Verstappen pilotar con un control total del tren delantero. Sin embargo, Red Bull trabajó para conseguir que el RB18 bajase el límite de peso y pudiera emplear el lastre para ganar peso en el eje delantero. Gracias a eso, el monoplaza se tornó más nervioso y con tendencia a sobrevirar, justo lo que quería Max.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, Verstappen explicó cómo su estilo de conducción encajaba con los requisitos del efecto suelo, y cómo el problema del subviraje se sentía más cuando se corría con los depósitos casi vacíos (es decir, en clasificación).

"Bueno, estaba relacionado con el peso del coche", dijo. "El sobrepeso creaba un equilibrio subvirador, y una vez que logramos deshacernos de eso empezó a ser más ágil".

"No solo nervioso, sino más ágil. Se podía utilizar el tren delantero. Al fin y al cabo, así es como se conduce un coche rápido. Un coche no puede ser rápido con subviraje. Es imposible. Especialmente con los neumáticos que teníamos este año que son un poco más limitados en ese aspecto. No puedes tener un coche así".

Cuando se le preguntó cómo se había adaptado para trabajar en torno a los problemas de subviraje, logrando ganar seis carreras antes de que llegasen las esperadas evoluciones, respondió: "Para ser honesto, la mayor parte vino del peso. Pero también ayudaron las actualizaciones que hicimos en el coche".

"Se trataba de aprender a usar los neumáticos, de entender cómo podíamos conservarlos mejor, y no fue una tarea fácil".

