Mercedes F1 se replantea la posibilidad de copiar al Red Bull

McLaren ha demostrado ser la sorpresa del fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, al conseguir el segundo y tercer puesto en la parrilla de Silverstone con Lando Norris y Oscar Piastri, y con el actualizado MCL60.

El espectacular progreso que ha hecho el equipo de Woking desde que cambió los conceptos del suelo y del pontón ha levantado ampollas en otros equipos, ya que han pasado de luchar cerca de la parte trasera del pelotón a convertirse en uno de los principales rivales de Red Bull, al menos en lo que se refiere a la clasificación, a una vuelta.

Lewis Hamilton declaró tras el sábado de Silverstone que la forma en que McLaren había hecho semejante jugada era una "llamada de atención" para su propia escudería, Mercedes, en su intento por recortar distancias con la cabeza.

El jefe del equipo, Toto Wolff, ha admitido que el progreso de los de Zak Brown debería servir para que sus ingenieros se replanteen la posibilidad de seguir el camino de Red Bull con el W14. "Creo que por lo que se ve desde fuera, que obviamente es sólo la mitad de la información, es que el coche [McLaren] parece un Red Bull", dijo el austriaco.

"De hecho, y para ser sincero, no importa, porque sólo cuenta el cronómetro. Y eso es a lo que supongo que se refería Lewis, que este tipo de diseño parece una buena dirección. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Cada equipo tenía coches que se parecían al Red Bull en el túnel de viento, y no subieron en rendimiento. Pero no tenemos que dejar piedra sin remover y tal vez mirarlo de nuevo, porque otro equipo acaba de encontrar un segundo de rendimiento".

Además, el máximo responsable de los de Brackley comentó que era necesario un análisis profundo sobre cómo se estaba desarrollando la lucha por detrás de Red Bull, ya que el estado de forma de Ferrari, Mercedes, Aston Martin y McLaren sigue cambiando mucho.

"Es bastante extraño cómo fluctúa la batalla, porque durante mucho tiempo en la temporada se podía afirmar que Aston Martin era el segundo coche", explicó. "Probablemente eran nuestro mayor rival, obviamente junto a Ferrari, y de repente tienes a McLaren en la pelea. Claramente, uno de los coches tenía las mejoras y era muy rápido, aquí las tienen ambos y son segundo y tercero en la parrilla. Así que parece que han dado un gran paso adelante en rendimiento".

Toto Wolff también añadió que no había ninguna duda de que Mercedes necesita encontrar nuevas mejoras en su coche, pero consideró que la forma en que Aston Martin y McLaren habían hecho grandes avances para 2023 era una prueba de que todavía se podía hacer un progreso importante.

"Creo que es muy esperanzador ver que Aston Martin ha mejorado mucho los tiempos por vuelta del año pasado en comparación a este, y de la misma manera se ve que McLaren lo está haciendo en 2023. Es algo ante lo que hay que quitarse el sombrero si vemos que se consolida. Ciertamente, para nosotros, es un buen ejemplo de cómo se puede dar la vuelta a las cosas", finalizó.